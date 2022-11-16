نجم «شارك تانك» يشارك في «جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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يعتزم كيفن أوليري، رئيس مجلس إدارة «أوليري فنشرز»، ونجم برنامج «شارك تانك» لرواد الأعمال الذي يعرض عبر هيئة الإذاعة الأمريكية (إيه بي سي)، إلقاء كلمة رئيسية خلال النسخة الأولى من جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين، المزمع تنظيمها في فندق دبليو أبوظبي يوم 18 نوفمبر.

وسيتوجه أوليري إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي كسفير لبرنامج آكسس أبوظبي - مافن غلوبال آكسس، والذي يمثل مبادرة موجهة لتيسير الوصول إلى بيئة الأعمال والابتكار في أبوظبي، ويحظى بدعم مكتب أبوظبي للاستثمار، ويمهد طريق الشركات لدخول منظومة مزاولة الأعمال والابتكار المزدهرة في العاصمة. وفي إطار برنامج «مافن غلوبال آكسس»، قام أوليري بثلاث رحلات إلى أبوظبي خلال العامين الماضيين، وبات يتصدر مشهد الاستثمار في مشاريع الويب 3.0، حيث لديه اهتمام كبير في تقنيات البلوك تشين والعملات الرقمية تحديداً.

وتأسست جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين، لتكريم الجهود المتميزة في مجال البلوك تشين وابتكارات الويب 3.0، وتستضيفها وكالة هوكو الشرق الأوسط بالتعاون مع أسبوع أبوظبي المالي، وجمعية الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا للعملات الرقمية والبلوك تشين.

وفي هذا السياق، قال بالي سينج، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس الشريك في مجموعة هوكو: «تشرفنا مشاركة كيفن أوليري في النسخة الأولى من جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين عبر إلقاء كلمة رئيسية خلال هذا الحدث الطموح. ولا شك أنه شخصية تحظى باحترام كبير وتقدير واسع على المستوى العالمي، لاسيما نظير عمله في مجالات البلوك تشين والعملات الرقمية. وتعتبر هذه البداية متميزة لما سيكون دون أدنى شك سلسلة طويلة من الجوائز لتكريم ألمع الإنجازات في مجال الويب 3.0 في المنطقة».

وتحظى جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين بدعم GEM Digital Limited كراعٍ رئيسي، مع نخبة من الرعاة الداعمين منهم مكتب أبوظبي للمقيمين، أحد أقسام دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي؛ و Inery بلوك تشين، منصة البلوك تشين من المستوى 1 والمبرمجة لإدارة قواعد البيانات اللامركزية؛ وEverdome، أكثر تجارب العالم الافتراضي (ميتافيرس) واقعية على الإطلاق.

وسيتم تقييم المرشحين للجوائز من قبل لجنة متخصصة تضم نخبة من الشخصيات المرموقة وهم: الدكتور مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوك تشين، وجيهانزب أوان، عضو مجلس إدارة جمعية الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا للعملات الرقمية والبلوك تشين، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جي أوان وشركاه، وميريام كيوان، الرئيس السابق للأصول الرقمية في سوق أبوظبي العالمي، وعضو مجلس إدارة «بلاك أوك جلوبال»، وميشا هانين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة BEDU، وصقر عريقات، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كريبتو أواسيس»، ماثيو إلموت، العضو المنتدب في «أرابيان بزنس».

وستنعقد جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين في فندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس ذي الخمس نجوم، ضمن قاعة «بالم جاردن»، وذلك في 18 نوفمبر 2022 تزامناً مع انطلاق سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي. وسيكون المشاركون في الحدث على موعد مع أمسية احتفالية مميزة حافلة بالجوائز والتكريم والرؤى القيمة والنشاطات الترفيهية، بحضور شخصيات رفيعة المستوى من مختلف أرجاء دول مجلس التعاون الخليجي.

ووقع الاختيار على أبوظبي لاستضافة النسخة الأولى من الجوائز نظراً لريادة دولة الإمارات والتزامها بدعم تطور تقنيات البلوك تشين وابتكاراتها ومكانتها المتميزة في الحلول الرقمية. فقد أحرزت الدولة عموماً تقدماً لافتاً في صياغة لوائح وتشريعات سلامة وشفافية البلوك تشين والأصول الرقمية، الأمر الذي سلط الضوء على أهمية تطبيق معايير عالمية لامتثال القطاع بما يعود بالنفع على شتى جوانب الويب 3.0. واستقطبت منهجية العمل الطموحة هذه العديد من اللاعبين العالميين في القطاع لتأسيس حضورهم في الدولة، بما قاد لنشوء منظومة قوية أرست مكانة دولة الإمارات مركزاً للعملات الرقمية وابتكارات المستقبل.

وتضم فئات الجوائز أكثر منصة للتمويل اللامركزي ابتكاراً 2022، ومنصة التداول اللامركزية الواعدة 2022، وأقوى منصة مركزية للتداول 2022، وأفضل محفظة عملات رقمية للهواتف المتحركة 2022، وأفضل سوق للرموز غير القابلة للاستبدال 2022، وأفضل صندوق للاستثمار في العملات الرقمية 2022، ومنظومة الويب 3.0 الواعدة 2022، وأفضل مشروع للرموز غير القابلة للاستبدال وتمويل ألعاب الفيديو 2022، وأفضل شخصية مؤثرة في العملات الرقمية عبر يوتيوب 2022، وأكثر امرأة قدرة على التأثير في مجالات البلوك تشين والعملات الرقمية 2022، ومدير التسويق الملهم في البلوك تشين والعملات الرقمية 2022، وأكثر خدمة إخبارية عالمية للعملات الرقمية قدرة على التأثير 2022، والرئيس التنفيذي الملهم في البلوك تشين والعملات الرقمية لعام 2022، ومشروع العملات الرقمية الواعد للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والمحرر المفضل لأفضل حملة ويب 3.0.

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