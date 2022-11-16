مليارا درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من ملياري درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 526 مبايعة بقيمة 1.36 مليار درهم منها 62 مبايعة للأراضي بقيمة 296.13 مليون درهم و464 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.07 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 27 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 145 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 62 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة راس الخور الصناعيه الاولى.

وتصدرت منطقة ورسان الاولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 55 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم وتلتها منطقة الوصل بتسجيلها 51 مبايعة بقيمة 152 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 134 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 123.71 مليون درهم منها 35 رهن أراض بقيمة 71.14 مليون درهم و47 رهن فلل وشقق بقيمة 52.57 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة جميرا بارك بقيمة 7.83 مليون درهم وأخرى في منطقة فيلانوفا بقيمة 7.59 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 551.16 مليون درهم كان أهمها بمنطقة المرقبات بقيمة 171 مليون درهم وأخرى في منطقة الخبيصي بقيمة 108 ملايين درهم.



تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز