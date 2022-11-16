تعاون بين «إيه آي كيو» و«أمازون ويب سيرفيسز» لتطوير «مصنع للابتكار» في قطاع الطاقة

المصدر: أبوظبي – البيان

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وقعت شركة «إيه آي كيو» AIQ المتخصصة في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي المدعم بالذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، شراكة جديدة مع «أمازون ويب سيرفيسز» التابعة لشركة «أمازون»، بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع الطاقة، وذلك من خلال تطوير «مصنع للابتكار» بهدف تعزيز التعاون في مجالات التركيز الرئيسية التي تضم تطوير أداء منظومة AIQ Data الشاملة والاستفادة من موارد وتقنيات شركة «أمازون ويب سيرفيسز» وإضافة مزايا جديدة وبناء حلول الذكاء الاصطناعي التعاونية لدعم قطاع الطاقة.

وبموجب الاتفاقية، التي وقعت خلال فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2022، ستعمل شركتا «إيه آي كيو» وأمازون ويب سيرفيسز من خلال متخصصين من شركتي أمازون ويب سيرفيسز وAIQ على تطوير حلول جديدة تعزز الكفاءة التشغيلية في سلسلة القيمة بقطاع الطاقة.

وقال عمر المرزوقي، الرئيس التنفيذي لدى شركة «إيه آي كيو»: «تعد شراكات القطاعين العام والخاص محورية لتحقيق هدفنا المنشود المتمثل في نشر حلول «إيه آي كيو» القائمة على الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتعزيز تأثير حلولنا إقليمياً ودولياً».

وأضاف المرزوقي: «ستتمكن «إيه آي كيو» من خلال التعاون مع «أمازون ويب سيرفيسز» من مساعدة مصنع الابتكار Innovation Factory على تحقيق المزيد من القيمة عن طريق إضافة الميزات الجديدة إلى مشاريعنا الحالية والتجريبية لتعزيز الابتكار في خدماتنا. ونحن على ثقة بأن هذا العمل سيحقق نتائج بارزة وسيسهم بدعم مستقبل الطاقة».

ستتوفر الحلول التي سيتم تطويرها في مصنع الابتكار فيAWS Marketplace، وهو كتالوج رقمي للتطبيقات التي يوفرها مزودو البرامج المستقلين، مما يسهل العثور على البرامج التي تعمل بتقنيات أمازون ويب سيرفيسز واختبارها وشرائها ونشرها.

ومن جانبه قال هاورد جيفين، المدير العام للطاقة والمرافق لدى شركة أمازون ويب سيرفيسز: «نتطلع للعمل مع AIQ وتطوير مصنع الابتكار الذي سيساعد في تسريع تقديم الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي لقطاع الطاقة. وسيؤدي الجمع بين خبرة AIQ في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات «أمازون ويب سيرفيسز» المتطورة إلى بناء الأسس اللازمة التي ستساعد شركات الطاقة على الابتكار والتحول رقمياً».

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