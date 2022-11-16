تقرير أسترالي يعرض أوجه جمال دبي

المصدر: (دبي - نهى حوّا)

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مع تبوؤ دبي مكانة رفيعة بين أفضل الوجهات السياحية في العالم، باتت المدينة مثاراً لمقارنات عدة في وسائل الإعلام العالمية، متناولة جاذبية معالمها وبنيتها التحتية وسهولة السفر منها وإليها ونجاحها في توفير الصحة والسلامة.

وقال تقرير لموقع «لونلي بلانيت» الأسترالي لسيباستيان موداك، إن المدينة النابضة بالحياة توفر كل مقومات قضاء وقت ممتع، إذ يقترن بإنجازاتها صعود أعلى ناطحة سحاب في العالم والتجول في أكبر مركز تسوق وحتى الانزلاق أسفل أكبر منحدر تزلج داخلي أو ركوب أكبر عجلة دوارة ثم الاسترخاء في الفندق الوحيد من فئة سبعة نجوم في العالم، وتناول أفضل ما توفره المطاعم من أطباق، وكل هذا يشير إلى جاذبيتها وجهة فريدة للترفيه.

ويقول التقرير إن الجمال الحقيقي لدبي يكمن في كونها مفترق طرق للعالم، حيث تحتضن في أرجائها مختلف الجنسيات، كما تعرض التقرير لما وصفه بسحر المدينة عبر السير على طول خور دبي وفي أحياء بر دبي وديرة، مشبهاً أخذ رحلة في تلك الأنحاء مثل العودة بالزمن إلى الوراء.

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