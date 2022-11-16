المنتـدى الاقتصادي : دبي إحدى بوابات الاستقرار العالمي

المصدر: دبي- سيد صالح

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وصف المنتدى الاقتصادي العالمي إمارة دبي بأنها واحدة من بوابات الاستقرار الاقتصادي العالمي.

واستعرض المنتدى في تقرير مرونة قطاع العقارات على مستوى العالم في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، مثل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19»، كما استعرض نماذج لبعض أبرز المدن على مستوى العالم، التي أثبتت قطاعات العقارات لديها مرونة في مواجهة الأزمات الاقتصادية، وهو ما تجلى في قدرة أسواق العقارات في هذه المدن على اجتياز تداعيات الجائحة بنجاح.

وأوضح التقرير الصادر عن المنتدى أن إمارة دبي تعدّ من أبرز الأمثلة على ذلك في ضوء الانتعاش اللافت الذي تشهده سوق العقارات لديها في الوقت الراهن بعد انتعاش الطلب، وما ترتب عليه من ارتفاع أسعار الوحدات، وأيضاً ارتفاع عدد الصفقات، بعد أن نجحت دبي في التعامل مع الجائحة ببراعة، واستطاعت العودة إلى حالتها الطبيعة، التي كانت سائدة من قبل بسرعة شديدة، مقارنة بمدن أخرى عدة تعدّ بمثابة مراكز عالمية للنشاط العقاري.

وأضاف التقرير: إن هذه العودة القوية السريعة تؤكد مكانة إمارة دبي كونها إحدى البوابات الرئيسية لاستقرار الاقتصاد العالمي.

وحول قطاع العقارات في دبي، أشار تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أسعار الأصول العقارية في الإمارة، فأوضح أن هذه الأسعار مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بالعديد من المدن الأخرى في العالم.

وتظل دبي محتفظة بمكانتها المتميزة كوجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب بفضل سياساتها المرنة تجاههم، حيث لعبت الإجراءات المستمرة مهما في تحقيق نمو السوق العقاري.

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