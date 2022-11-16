«المركزي» يتحرى رفع بعض الشركات أسعار التأمين

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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كشفت جمعية الإمارات للتأمين، بصفتها مؤسسة مسؤولة عن تعزيز ودعم قطاع شركات التأمين على مستوى الإمارات، أنها تعمل بالتعاون مع المصرف المركزي بشكل وثيق لتعزيز استدامة القطاع والارتقاء بأدائه ومواصلة تحقيقه الربحية في مختلف عملياته، مشيرة إلى أنه يتم حالياً تحري أنباء رفع بعض الشركات أسعار وثائقها التأمينية.

وفي هذا الإطار، تعمل شركات التأمين، وبدعم من الجمعية، على مواكبة خدماتها وعملياتها بما يتوافق مع أجندة المصرف المركزي، وذلك عبر تطبيق الممارسات التأمينية الصحيحة، ومراجعة اختلافات الأسعار، وتسعير الوثائق تحت مظلة المصرف المركزي، وبما يحقق التزاماتها تجاه مراقبة المصرف للملاءة المالية لشركات التأمين وضمان تقيدها بمعايير أخلاقيات المهنة وحماية حقوق المؤمن عليهم.

وأوضحت الجمعية أن ما يجري تداوله خلال الفترة الماضية بشأن رفع بعض الشركات أسعار وثائقها التأمينية، يجري حالياً تحريه والتحقق منه، في وقت تؤكد خلاله دعمها ومراعاتها لحقوق المستهلكين باعتبارهم الأولوية.

وأشارت إلى أن قطاع التأمين يسعى إلى تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية بما ينسجم مع رؤية المركزي التي تهدف إلى تحويله إلى أحد أفضل المصارف المركزية على مستوى العالم بما يحقق الاستقرار المالي للدولة.

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