بدء تداول سهم «إمباور» في سوق دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

رحب سوق دبي المالي، أمس، بإدراج أسهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور». ويعدّ هذا رابع اكتتاب عام وإدراج في سوق دبي منذ بداية العام الجاري، في إطار الخطوات المتسارعة لتنفيذ استراتيجية تطوير الأسواق المالية في دبي.

وبدأ تداول أسهم الشركة تتويجاً للطرح العام الناجح لأسهمها الذي جمع 2.66 مليار درهم، لتصل بذلك القيمة السوقية للشركة إلى 13.30 مليار درهم عند الإدراج، وبلغ سعر السهم في الطرح العام 1.33 درهم وهو الحد الأعلى للنطاق السعري، علماً بأن قوة الطلب الاستثماري دفعت الشركة إلى رفع حجم الطرح بنسبة 100 % عقب تغطية الاكتتاب العام بالكامل في اليوم الأول. وبلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة 124.69 مليار درهم بما يفوق قيمة الأسهم المطروحة بواقع 47 مرة.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور» إن وتيرة الإيرادات ستحافظ على نفس سياقها بارتفاع بين 6 - 7% سنوياً، مشيراً إلى التوجه لسياسة الاستحواذات للتطور في المنطقة. وأضاف في لقاء مع «سي إن بي سي عربية» عقب الإدراج، إن هناك خططاً للتوسع قريباً في منطقة الخليج وشمال إفريقيا لأهمية قطاع التبريد هناك.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن عقود تتجاوز 15 ألف طن من التبريد حتى نهاية هذا العام وستنفذ مطلع 2023. وأوضح أن «إمباور» تستهدف زيادة حصتها السوقية بنحو 5 - 6 % في العام القادم. وأن تتجاوز الحصة السوقية 80%. وبين أن التوزيعات ستكون بشكل محدد كل 6 أشهر من تاريخ الإدراج بقيمة 850 مليون درهم لمدة عامين.

وقد افتتح سهم «إمباور» على سعر 1.45 درهم، وشهد خلال التداولات ارتفاعات ملحوظة بنسبة وصلت إلى 2.25 % قبل أن يغلق عند 1.33 درهم. وشهد التداول على السهم طلباً كبيراً وصل إلى 298.655.866 سهماً بقيمة وصلت إلى 412 مليوناً و918 ألفاً و335 درهماً. ويعكس إدراج «إمباور» تواصل الزخم القوي للاكتتابات العامة في السوق منذ بداية العام الجاري، إذ جمعت الشركات 33.4 مليار درهم من خلال 4 اكتتابات، كما وصل إجمالي المبالغ المكتتبة إلى مستوى قياسي قدره 659.2 مليار درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز