390 مليون درهم أرباح «أملاك»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة أملاك للتمويل نتائجها المالية للربع الثالث 2022، إذ حققت أرباحاً صافية قدرها 390 مليون درهم. وانخفض إجمالي دخل «أملاك» للربع الثالث من عام 2022 بنسبة 16% وبقيمة 504 ملايين مقارنة بـ 604 ملايين، باستثناء تسوية التحكيم التي تمت لمرة واحدة خلال الربع الثالث 2021.

واستمر نجاح عمليات تسوية ديون الشركة من خلال النقد والأصول خلال هذه الفترة، إذ سجلت الشركة مكاسب قدرها 388 مليون درهم من ترتيبات تسوية الديون، وأسهمت في تخفيض إجمالي الديون بمقدار 970 مليون درهم (بما في ذلك أداة المضاربة بمقدار 207 ملايين درهم). وانعكس تركيز «أملاك» على كفاءة العمليات في عام 2022 على تكاليف التشغيل، حيث انخفضت بنسبة 20% وبواقع 65 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بـ 81 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، باستثناء المصروفات المدفوعة لمرة واحدة والمتعلقة بتسوية التحكيم.

وواصلت الشركة إدارة التزاماتها بكفاءة، حيث سددت 89 مليون درهم للممولين خلال الأشهر التسعة الأولى 2022.

ونتيجة لترتيبات تسوية الديون والسداد، انخفض توزيع الأرباح للممولين بنسبة 16% وبلغ 56 مليون درهم للربع الثالث 2022 مقارنة بـ 67 مليون درهم للربع الثالث 2021، كما سجلت الشركة تكلفة إطفاء الدين أقل بقيمة 114 مليون درهم في الربع الثالث 2022 مقارنة بـ 125 مليوناً للربع الثالث 2021.

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