«فاريانس» تستهدف طرح أسهمها في أسواق الإمارات خلال 5 سنوات

المصدر: (أبوظبي - وام)

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قال المهندس ماجد عارف الرئيس التنفيذي لشركة «فاريانس»: إن الشركة تستهدف طرح حصة من أسهمها في أسواق المال الإماراتية في غضون 5 سنوات في ظل النشاط الملحوظ الذي تشهده الأسواق المحلية مع الهدف بوصول قيمتها السوقية إلى نحو 6 تريليونات درهم.

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، نعتزم طرح حصة من أسهم المجموعة للاكتتاب العام الأولى في أسواق الإمارات في وقت تشهد فيه الأسواق نشاطاً ملحوظاً على صعيد الطروحات الأولية والإدراجات الجديدة.

وذكر عارف أن رأس المال السوقي للشركة يقدر حالياً بنحو 100 مليون دولار ومن المتوقع أن يرتفع إلى نحو 500 مليون دولار في خلال السنوات الخمس المقبلة بالتزامن مع إتمام عملية الطرح في أسواق المال الإماراتية.

وأوضح أن دولة الإمارات هي بوابة الشركة للتوسع في الأسواق العالمية، مشيرا إلى ان الشركة الناشئة طورت أول تكنولوجيا اتصالات موحدة في الوطن العربي وهي «في.كونكت».

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