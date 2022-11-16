58 % نمو صافي أرباح «موانئ أبوظبي» إلى 941 مليون درهم في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، تحقيق نتائج مالية قياسية خلال الربع الثالث 2022، حيث سجلت زيادة لافتة في إيراداتها بنسبة 53% على أساس سنوي لتصل إلى 1.46 مليار درهم. وفاقت نسبة نمو الإيرادات 35% في الأشهر التسعة الأولى لتصل إلى 3.75 مليارات درهم. وتعزى هذه الزيادة إلى النمو القوي في أعمال القطاع البحري وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة. وحقق قطاع الموانئ نمواً بنسبة 18% في إيراداته على أساس سنوي على أساس المقارنة المثلية وذلك عند تعديلها بالأثر الإيجابي لعقد توريد الرمال غير المكرر في 2021.

وارتفعت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثالث لعام 2022 بنسبة 52% على أساس سنوي لتصل إلى 594 مليون درهم. وتجاوزت نسبة النمو 42% على أساس سنوي لتصل إلى 1.650 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى 2022، محققة هامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 40.5% خلال الربع الثالث من العام، و43.9% للأشهر التسعة الأولى 2022. ومن المتوقع أن تواصل أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك هذا الأداء مدعومةً برافعة تشغيلية في قطاعي الموانئ والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة في المرحلة المقبلة.

صافي الأرباح

وحقق صافي أرباح المجموعة نمواً ملموساً بنسبة 77% على أساس سنوي خلال الربع الثالث لعام 2022 ليصل إلى 334 مليون درهم. وتجاوز النمو 58% على أساس سنوي ليصل إلى 941 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى 2022، فيما ارتفعت ربحية السهم الواحد بمعدل 27% على أساس سنوي لتصل إلى 0.19 درهم في الأشهر التسعة الأولى.

نمو المناولة

وحقق قطاع الموانئ نمواً في أحجام مناولة الحاويات بنسبة 31% خلال الربع الثالث على أساس سنوي ( 28% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى 2022).

وقال الكابتن محمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، إن هذه النتائج اللافتة والقياسية تجسد فعالية استراتيجية النمو الطموحة التي تنتهجها المجموعة. ونثمن الدعم المستمر لقيادتنا الرشيدة والذي ساهم في دعم جهودنا للتوسع داخل الدولة وخارجها.

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