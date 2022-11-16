«الصير مارين» توقع طلبية لـ 4 سفن بـ 643 مليون درهم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية التابعة للشركة العالمية القابضة، توقيع طلبية 4 ناقلات للمنتجات بقيمة 643 مليون درهم كجزء من خطتها للتوسع عالمياً هذا العام.

وستقوم شركة حوض بناء السفن الكورية الجنوبية «كي - شب بلدنج» ببناء الناقلات متوسطة الحجم MR IMO II /‏‏‏ III في حوض جنهي، ويتوقع أن يتم تسليمها قبل نهاية 2024، ما سيرفع عدد قطع أسطول الصير البحري إلى 12 سفينة، حيث تستعد الشركة لنقل الوقود الانتقالي مثل الميثانول، ما سيساعد القطاع على الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري.

وتحسباً للتغييرات التنظيمية الوشيكة، ستكون هذه الناقلات جاهزة للغاز الطبيعي المسال، ويتم تصميمها لتكون جاهزة للتكيف مع أنواع الوقود الجديدة مثل الأمونيا والميثانول.

وقع الاتفاقية في مكتب الشركة بأبوظبي ياك جانج، الرئيس التنفيذي لشركة «كي - شب بلدنج» وجونثر ألفارادو، الرئيس التنفيذي للعمليات في الصير مارين. ووضعت الصير مارين خطة استراتيجية لتنمية أعمالها وتشغيل رأس المال بأفضل عائد استثماري طويل الأجل مع معدل عائد داخلي يتجاوز 20 % على مدى 10 سنوات.

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