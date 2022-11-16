حضور دولي بارز بمعرض ومؤتمر التعدين

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت أمس فعاليات النسخة الـ 14 من «معرض ومؤتمر التعدين 2022»، في دبي فيستفال أرينا بدبي، والذي يقام تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسط مشاركة محلية وإقليمية وعالمية بارزة، وعشرات المتحدثين من مختلف دول العالم. و رحب خالد الحوسني مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالمشاركين، متمنياً أن يحقق أفضل النتائج الممكنة عبر مشاركة جميع المعنيين في هذا الحدث وتمهيد الطريق للابتكارات في قطاع التعدين، الذي يعتبر داعماً رئيساً للتنمية المستدامة بمختلف محاورها والرفاهية للبشرية.

وأضاف: تغطي النسخة الـ 14 من المعرض، 5 محاور رئيسية ترتبط بمستقبل قطاع التعدين تتمثل في، استدامة القطاع وقدرته التنافسية، والابتكار والرقمنة، وتطوير الكفاءات التشغيلية، إضافة إلى الأسواق الناشئة، والحياد الكربوني في قطاع التعدين، والعديد من جلسات العمل والأوراق العلمية ذات الصلة». وأكد أن وزارة الطاقة والبنية التحتية عملت على استكمال أول استراتيجية لاستشراف مستقبل الثروة المعدنية في الدولة.

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