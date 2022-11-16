56.2 مليون درهم صافي ربح «أمانات» نهاية سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة أمانات القابضة، الشركة الاستثمارية في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، نتائجها المالية والتشغيلية لفترة أول 9 أشهر من السنة المالية 2022، حيث زادت الأرباح التشغيلية المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد والإطفاء بنسبة 19 % لتسجل 110.1 ملايين درهم، مقابل 92.3 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع صافي الربح المعدل بنسبة 6 % إلى 60.8 مليون درهم بنهاية سبتمبر مقابل 57.2 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ صافي الربح 56.2 مليون درهم خلال أول تسعة أشهر من 2022 مقابل 273.8 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي التي شهدت تسجيل أرباح ومكاسب عن صفقة تخارج الشركة من بعض استثماراتها التابعة.

وأشاد حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة شركة أمانات، بنجاح محفظة استثمارات أمانات في مواصلة تحقيقها النمو، رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها مختلف أسواق العالم. وأعرب عن ثقته في قدرة الشركة على تجاوز تلك التحديات وتنفيذ خططها الاستثمارية، مدعومة بمركزها المالي. وثمن الشامسي نجاح الشركة في تنفيذ صفقة الاستحواذ على شركة تنمية الإنسان السعودية، والذي سيثمر عن دخولها قطاع الرعاية والتعليم لأصحاب الرعاية الخاصة (أصحاب الهمم) في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن عملية الاستحواذ الناجحة التي نفذتها شركة «نما القابضة» على كلية ليوا للتكنولوجيا في وقت سابق من العام الجاري، مما يكمل سلسلة الصفقات التي نفذتها الشركة خلال عام 2021 البالغ قيمتها 1.7 مليار درهم.

وبلغ إجمالي الدخل 106.3 ملايين درهم خلال أول تسعة أشهر من عام 2022، مقابل 308.2 ملايين درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. من ناحية أخرى، ارتفع إجمالي الدخل المعدل (بعد استبعاد أرباح بيع ومردود أنشطة الاستثمارات التي تم التخارج منها خلال العام السابق) بنسبة 17% خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري. وارتفع صافي الربح المعدل بنسبة 6% ليسجل 60.8 مليون درهم خلال أول تسعة أشهر من عام 2022، مقابل 57.2 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. من جانب آخر بلغ صافي الربح 56.2 مليون درهم خلال أول تسعة أشهر من عام 2022 مقابل 273.8 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي التي شهدت تسجيل أرباح ومكاسب عن صفقة تخارج الشركة من بعض استثماراتها التابعة.

وشركة أمانات القابضة هي أكبر الشركات المتكاملة العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم على الساحة الإقليمية بإجمالي رأسمال مدفوع يبلغ 2.5 مليار درهم.

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