839 مليون درهم إيرادات قياسية لمجموعة «يلا» خلال الأشهر الـ9 الأولى 2022

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مجموعة «يلا المحدودة»، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك، تحقيق إيرادات قياسية بلغت 839.1 مليون درهم (228.5 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2022.

وبالنسبة للنتائج المالية للربع الثالث، شهدت المجموعة نمواً قوياً في الإيرادات لتبلغ 294.0 مليون درهم (80.1 مليون دولار) بنسبة زيادة تعدت 12.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس قوة الأداء المالي للمجموعة، وقدرتها على تحقيق أرباح قياسية نتيجة استمرار الزخم في أعمالها.

أرباح

ووفقاً للبيانات المالية التي أعلنتها «يلا»، مالكة أكبر منصة صوتية للترفيه الرقمي والتواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بلغ صافي أرباح الربع الثالث 89.7 مليون درهم (24.4 مليون دولار)، في حين ظل الهامش الصافي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مرتفعاً بشكل استثنائي عند 36.7%، ما يسلط الضوء على القدرة القوية للشركة على تحقيق الدخل والإنفاق المنضبط. وارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 19.1% إلى 30.9 مليوناً في الربع الثالث مقارنة 25.9 مليوناً للربع الثالث من العام الماضي. وارتفع عدد المشتركين بالخدمات المدفوعة 50.3% إلى 11.5 مليون مستخدم مقارنة بــــ 7.7 ملايين خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال تاو يانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «يلا»، إن النتائج المالية للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري فاقت التوقعات، ما يعكس متانة الوضع المالي للمجموعة ونجاح خطتها الاستراتيجية في تعزيز أدائها المالي وتطوير خدماتها وتوسيع قاعدة مستخدميها.

وأكد أن الأداء المبهر للشركة لم يكن ليتحقق لولا الجهود الحثيثة للمجموعة على صعيد تعزيز العمليات التشغيلية وتوسيع قاعدة المستخدمين وتحسين قدرة الشركة على تحقيق الدخل من خلال منصاتها. وأضاف: استمرت الشركة خلال الربع الثالث في تعزيز حافظة منتجاتها من خلال طرح مميزات وخصائص جديدة تحفز المستخدمين على التفاعل مع التطبيقات والمنصات الترفيهية بصورة أكبر، ما انعكس إيجاباً على زيادة متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً وبالتالي زيادة عدد المستخدمين المشتركين بالخدمات المدفوعة.

ابتكار

وأشاد صيفي إسماعيل رئيس المجموعة بالنتائج المالية القوية للشركة بفضل تبنيها نهج عمل قائم على الابتكار والتخطيط المستقبلي الواضح، مؤكداً التزام يلا بمواصلة العمل على تعزيز تجربة المستخدمين من خلال طرح خدمات ومنتجات جديدة تلبي تطلعات العملاء على اختلاف ثقافاتهم تحقيقاً لهدفنا الاستراتيجي المتمثل في أن نصبح الوجهة الأكثر شعبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتواصل الاجتماعي للتسلية والترفيه الإلكتروني. وأضاف: واصلت المجموعة خلال الربع الثالث مسيرة نموها بفضل استمرار توسع قاعدة مستخدميها حيث حققت إيرادات قياسية انعكست إيجاباً على تسريع معدل النمو الأمر الذي يؤكد فعاليّة استراتيجية الشركة وتميز تطبيقاتها.

إنجاز

شهد الربع الثالث طرح النسخة التجريبية من لعبة «يلا فزعة»، التي تشكل علامة فارقة وإنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة إنجازات الشركة في قطاع الألعاب. كما تمت ترقية تطبيق المراسلة الفورية «يلا شات» من خلال طرح الإصدار 1.3 الذي يتضمن مزيداً من الخصائص والمميزات الجذابة، إضافة إلى طرح إصدار جديد من تطبيق «يلا لودو» لتعزيز تجربة المستخدمين.

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