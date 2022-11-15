الظبي للمقاولات تستكمل «جولف فيوز سيفن سيتي» بكلفة مليار درهم في أبراج بحيرات جميرا

المصدر: دبي - البيان

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عيّنت شركة سيفن تايدز، المتخصصة في تطوير المشاريع الفندقية والسكنية والتجارية الفاخرة في دولة الإمارات، شركة الظبي للمقاولات، ومقرها الإمارات، مقاول بناء رئيساً لاستكمال بناء مشروع سيفن سيتي جولف فيوز في أبراج بحيرات جميرا بإمارة دبي.

تأسست شركة الظبي للمقاولات في عام 1983 من قبل فريق متميز من المهندسين ذوي الخبرة، حيث اكتسبت الشركة سمعة طيبة من خلال تبنّي أحدث التقنيات المبتكرة في المفهوم والتطوير والتصميم والتخطيط والجدولة وتنفيذ المشاريع.

وقال عبدالله بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة سيفن تايدز: «تتمتع شركة الظبي للمقاولات بسمعة طيبة وخبرة واسعة بالعمل في المشاريع العقارية الفاخرة، حيث بدأت بالفعل في حشد الموظفين لإعداد وتحضير الموقع لاستكمال تطوير مشروعنا السكني الرائد».

وأضاف بن سليم قائلاً: «يوجد حالياً ما مجموعه 620 موظفاً في الموقع، من بينهم 72 من قسم الهندسة وموظفي الدعم، إضافة إلى 548 من العمال المهرة وغير المهرة، ومن المتوقع أن يرتفع عدد العمال خلال فترة ذروة البناء ليصل إلى ما بين 1800 إلى 2200 عامل في الموقع».

يقع مشروع جولف فيوز سيفن سيتي السكني الذي تبلغ تكلفته أكثر من مليار درهم إماراتي في «كلاسترZ» بأبراج بحيرات جميرا، وسيصبح عند تسليمه في الربع الأول من عام 2025 أكبر مبنى متكامل في أبراج بحيرات جميرا، حيث يتألف من 27 طابقاً، ويضم 2617 شقة سكنية، إضافة إلى وجود منطقة واسعة مخصصة للتجزئة، تمتد على مساحة 150.000 قدم مربعة، تضم فندقاً ومتاجر ومطاعم مختلفة.

يعد مشروع جولف فيوز سيفن سيتي ثاني أكبر مبنى في دبي ضمن هيكل واحد من حيث المساحة المبنية بعد برج خليفة، بمساحة 3.500.000 قدم مربعة.

يستهدف مشروع جولف فيوز سيفن سيتي المستأجرين من فئة الشباب أو المستخدمين النهائيين، وهو مصمم لتوفير كل ما قد يرغب فيه الساكن، مع العديد من خيارات البيع بالتجزئة والترفيه، فضلاً عن توافر أماكن متنوعة لتناول الطعام مع صالة للياقة البدنية ونادٍ صحي ومسبح من نوع إنفنيتي، إضافة إلى ذلك يضم المشروع فسحات خارجية ذات بيئة حضرية جذابة على مقربة من الشقق السكنية.

وقد تم عند الإطلاق الأولي للمشروع بيع المرحلة الأولى من الوحدات السكنية بالكامل في أقل من أسبوع واحد فقط، كما تم طرح الوحدات المتبقية في السوق.

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