5 حملات ترويجية لـ«تعاونية الاتحاد» خلال نوفمبر الجاري

المصدر: دبي - البيان

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أكد الدكتور سهيل البستكي، مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد، أن التعاونية تسعى باستمرار لإطلاق حملات ترويجية في جميع فروعها ومراكزها التجارية المنتشرة في جميع أنحاء دبي بشكل منتظم، وفق خطة تسويقية تسعد المستهلكين، لافتاً إلى أن التعاونية خصصت 5 حملات ترويجية لشهر نوفمبر الجاري تتضمن خصومات وتخفيضات تصل نسبتها إلى 65٪ على أكثر من 1500 سلعة استهلاكية أساسية.

وأضاف بأن التعاونية خصصت من ضمن مبادرات وحملات تخفيضات شهر نوفمبر، حملة للمساهمين من حاملي بطاقة تميز الذهبية، حيث سيتم إرجاع عائد على مشتريات المساهمين بنسبة 10% عند إنفاق 1000 درهم وأكثر على كافة المنتجات المعروضة في التعاونية بجميع فروعها المنتشرة بدبي، مشيراً إلى أن هذه الحملة انطلقت في 15 نوفمبر وتستمر حتى 30 نوفمبر الجاري، لافتاً إلى أن العائد المالي سيتم إرجاعه بشكل فوري أو ترحيله وإنفاقه لاحقاً خلال مدة الحملة حسب رغبة المساهم.

وتابع بأن حملات شهر نوفمبر الترويجية تشمل أيضاً على عروض ترويجية مثل اشتر واحداً واحصل على الثاني مجاناً على منتجات أساسية غذائية وغير غذائية مختارة، وذلك في إطار حرصها على تقديم أسعار تنافسية وتقديم العديد من خيارات الشراء لجميع السلع الأساسية والمواد الأكثر استهلاكاً من قبل الجمهور بأسعار مخفضة.

قنوات

وأشار إلى أنه تم الإعلان عن الحملات الترويجية الخاصة بشهر نوفمبر من خلال القنوات الإعلامية المختلفة التابعة للتعاونية، حيث تشمل الحملات خصومات متنوعة على مئات المنتجات الغذائية وغير الغذائية، مثل الرعاية المنزلية، الغسيل، التنظيف، المنتجات الورقية، التمور، المكسرات، والملحمة والأسماك والفواكه والخضروات وغيرها من المنتجات.

وبين بأنه كجزء من جهود التعاونية لإسعاد المستهلكين ومواكبة العصر الحديث تقدم التعاونية عروضاً ترويجية جذابة في متجرها الذكي عبر الإنترنت أيضاً، حيث سيشهد المتجر الإلكتروني الذكي لتعاونية الاتحاد لشهر نوفمبر عروضاً ترويجية تنافسية في فئات مثل الإلكترونيات والأطعمة والمشروبات والفواكه والخضروات وغيرها الكثير، وسوف يمتد العرض الترويجي طوال شهر نوفمبر على شكل 5 حملات، والتي لن تساعد فقط في تقليل العبء على المستهلكين ولكنها ستوفر لهم نفس تجربة التسوق التقليدية في تعاونية الاتحاد من داخل منازلهم.

وذكر بأن المتجر الإلكتروني لتعاونية الاتحاد يحتوي على خدمات وميزات فريدة من نوعها تعمل على تحسين تجربة المتسوقين مثل التوصيل السريع وخدمات الاستلام من فروعها، وعمليات الشراء والعروض بالجملة، وغيرها من الميزات التي تسهل عملية التسوق عبر الإنترنت.

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