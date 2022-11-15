«الإنشاءات الصينية النووية 22» تبني مجمع «نيس» في «داماك لاجونز» بـ 273 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة داماك العقارية عن منحها شركة «الإنشاءات الصينية النووية 22» عقداً بقيمة تزيد على 273 مليون درهم، للقيام بالأعمال الإنشائية الرئيسية لمجمع «نيس» الواقع ضمن مجتمع داماك لاجونز في دبي لاند. بموجب ذلك، ستتولى الشركة الصينية بناء 510 فلل ضمن هذا المجمع، والذي سيضم مجموعة من المرافق الخدمية والترفيهية بما في ذلك ممرات مائية وأماكن للياقة البدنية.

وفي هذا الصدد، قال محمد الطحاينة، مدير عام المشاريع في داماك العقارية: «يسعدنا الإعلان عن بدء الأعمال الإنشائية بمجمع نيس، والذي يعد استمراراً لجهودنا الكبيرة لتطوير مجتمع لاجونز، حيث كنا قد بدأنا أخيراً الأعمال في مجمع كوستا برافا. نحن سعيدون بارتفاع وتيرة العمل في أحد أكثر مشاريعنا المجتمعية تميزاً ورقياً، من حيث المساحة والخدمات والمرافق».

ويعتبر مجتمع داماك لاجونز أحدث المجتمعات الفاخرة التابع لشركة داماك، والذي يغطي مساحة إجمالية تبلغ 43 مليون قدم مربعة، ويتميز بتصميمه المستوحى من البحر الأبيض المتوسط، حيث يجمع بين الشواطئ الرملية البيضاء وأجواء الجزيرة الاستوائية والعديد من التجارب الساحرة الأخرى، إلى جانب الفلل والمنازل المستقلة المصممة بشكل عصري، والتي تم بناؤها حول البحيرات على مساحة تقدر بنحو مليون قدم مربعة.

يتألف مجتمع لاجونز من عدة مجمعات سكنية رئيسية مستوحاة في تصميمها من عجائب البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك مالطا وفينيسيا وكوستا برافا وبورتوفينو وسانتوريني. أما مجمع نيس فهو يعد ملاذاً هادئاً للباحثين عن نمط حياة يحاكي الريفيرا الفرنسية في دبي، حيث يوفر للسكان فللاً فاخرة تضم 6 غرف نوم، ومنازل (تاون هاوس) مكونة من 4 و5 غرف نوم.

كما سيضم مجمع نيس، عند اكتماله، مركزاً للشباب يلبي رغبات وطموحات عشاق اللياقة البدنية، حيث يوفر لهم مسارات للدراجات الهوائية وحديقة للتزلج، فضلاً عن أحواض سباحة رائعة ومنطقة الشاطئ التي تحاكي الأجواء الساحرة لمدينة نيس الفرنسية.

الاستثمار في النمو

يعد مجتمع داماك لاجونز، المستوحى في فكرة تصميمه من مدن وجزر البحر الأبيض المتوسط، ثالث مجتمع سكني رئيسي لشركة داماك في دبي. تم الإعلان عن هذا المجتمع، الذي يقع بجوار مجتمع داماك هيلز، عام 2021، ليقدم تجربة معيشة بمفهوم جديد، ليمنح السكان الإحساس بالعطلة كل يوم.

ويقع هذا المشروع ضمن محفظة داماك الغنية والمتنوعة والتي تتضمن مشاريع سكنية وتجارية وترفيهية حائزة على العديد من الجوائز المرموقة، حيث تعمل الشركة على توسيع تواجدها العالمي من خلال مجموعة من المشاريع الرائدة أبرزها برج «داماك تاورز ناين إلمز» في لندن والذي يحمل توقيع علامة فيرساتشي الفاخرة.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت داماك عن دخولها السوق العقاري في الولايات المتحدة من خلال تطوير مشروع فاخر في منطقة سيرفسايد الراقية في ميامي. علاوةً على ذلك، أنجزت الشركة العديد من المشاريع العقارية الفاخرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما تعمل على تطوير مشاريع أخرى في كل من كندا والمالديف.

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