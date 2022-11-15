انخفاض خسائر «أمان» في الربع الثالث إلى 1.2 مليون درهم

المصدر: دبي- البيان

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اعتمد مجلس إدارة شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، المزود لخدمات التأمين التكافلي النتائج المالية للشركة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر حيث انخفضت الخسائر إلى 1.2 مليون درهم، فيما بلغت الخسائر حتى نهاية سبتمبر 6.2 ملايين درهم.

وقالت شركة «أمان» إن هذه الخسائر ناجمة عن العمليات التأمينية للشركة، ويتوقع أن تكون الأخيرة حيث إن الشركة بصدد بيع محافظها التأمينية لشركات أخرى، كما تم الإعلان سابقاً.

وتحسنت حقوق المساهمين منذ 2019. وتتوقع الشركة زيادة هذه الحقوق بنسبة تتجاوز 50% بحلول نهاية 2022، بسبب بيع المحافظ التأمينية.

وقال الدكتور صالح الهاشمي، رئيس مجلس إدارة «أمان»: رغم ظروف السوق الصعبة لقطاع التأمين بشكل عام، قدمت «أمان» أداءً قوياً، وواصلت تحقيق تقدم كبير في تنفيذ استراتيجيتها، وشمل ذلك تقليص حجم الأصول غير الاستراتيجية، ما كان له أثر إيجابي في تحسين الوضع المالي للشركة. وأضاف إن مجلس الإدارة أقر خطة استراتيجية للخروج من أعمال التأمين وتحويلها إلى شركة استثمار على مرحلتين: المرحلة الأولى بيع وتحويل محفظة التأمين إلى المشترين، والمرحلة الثانية هي التحول إلى شركة استثمارية. وأشار إلى أنه سيتم قريباً دعوة مساهمي الشركة للتصويت على بيع أعمال التأمين وتحويل نشاط الشركة إلى شركة استثمارية.

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