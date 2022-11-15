1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم الثلاثاء أكثر من 1.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 553 مبايعة بقيمة 1.43 مليار درهم منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 341.04 مليون درهم و508 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 1.09 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 102 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 23 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم بمنطقة جميرا الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 106 مبايعة بقيمة 109 ملايين درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 53 مبايعة بقيمة 235 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 387.11 مليون درهم منها 26 رهنا لأراض بقيمة 55.68 مليون درهم و81 رهنا لفلل وشقق بقيمة 331.43 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخيران بقيمة 105 مليون درهم وأخرى في منطقة القرهود بقيمة 41 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 43.73 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 14 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 11 مليون درهم

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