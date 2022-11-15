"تيكوم" تعلن موافقة مساهميها على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 200 مليون درهم

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة تيكوم؛ المدرجة في سوق دبي المالي، اليوم عن موافقة مساهميها على توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 200 مليون درهم (4 فلوس للسهم الواحد) وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الأول للمجموعة منذ إدراجها في سوق دبي المالي بتاريخ 5 يوليو 2022.

وتتماشى توزيعات الأرباح النقدية هذه مع سياسة توزيع الأرباح التي أعلنت عنها المجموعة سابقاً في نشرة اكتتابها، والتي تنص على توزيع أرباح نقدية سنوية بقيمة 800 مليون درهم على المساهمين على شكل دفعات نصف سنوية حتى أكتوبر 2025. وتخضع جميع القرارات المتعلقة بتوزيعات الأرباح النقدية المستقبلية لتوصيات مجلس إدارة المجموعة وموافقة مساهميها.

وقال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة "تيكوم"، إن المجموعة تواصل أدائها القوي منذ بداية العام انسجاماً مع الارتفاع الملحوظ في مستوى الطلب بسوق العقارات التجارية والصناعية في إمارة دبي، ما يعكس الازدهار الاقتصادي بالدولة المدعوم بالاستراتيجيات والمبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز مسيرة النمو والتميز وتسهيل مزاولة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم".

ومن المتوقع أن تقوم مجموعة تيكوم بتوزيع أرباح نقدية كما يلي: 200 مليون درهم لشهر أكتوبر 2022 ، و200 مليون درهم في أبريل 2023 ، و 400 مليون درهم في أكتوبر وأبريل 2024 ، و400 مليون درهم في أبريل وأكتوبر 2025 .

يذكر أن مجموعة تيكوم سجلت أداءً مالياً قوياً خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، حيث ارتفع صافي أرباحها بنسبة 51% على أساس سنوي ليصل إلى 639 مليون درهم . دعم هذه النتائج القوية النموُ مزدوج الرقم في الإيرادات بفضل معدلات الإشغال المرتفعة، وانخفاض النفقات التشغيلية نتيجة تنفيذ مبادرات عدّة لتعزيز مستويات الكفاءة التشغيلية على مستوى المجموعة، إلى جانب انخفاض التكاليف المالية بفضل الإدارة المالية المدروسة والمُحكمة.

كما بلغت قيمة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية، التي تمثل مقياساً للنقد الناتج عن العمليات، 864 مليون درهم إماراتي لفترة التسعة أشهر (1,228 مليون درهم على مدى الاثني عشر شهراً الماضية)، بزيادة قدرها 34% على أساس سنوي، مما يدل على نجاح النهج الذي تعتمده المجموعة في تحقيق إيرادات عالية الجودة وسط استمرار تحسن الظروف الاقتصادية.

وتمتلك مجموعة تيكوم محفظة متنوّعة من العقارات المخصصة للتأجير والمصمّمة بحسب احتياجات العملاء، والتي تشمل المكاتب ومساحات العمل المشتركة والمستودعات والأراضي، بحيث تقدّم خدماتها لأكثر من 7,800 عميل ويعمل فيها أكثر من 100 ألف موظف متخصص ورائد أعمال. كما توفّر أيضاً حلولاً ذات قيمة مضافة تمنح الشركات وروّاد الأعمال بيئة عمل تنافسية وجاذبة تمكنهم من النمو والازدهار، إلى جانب تحفيز التواصل والتفاعل بين أعضاء مجمّعاتها.

كما تعدّ المجموعة مساهماً أساسيّاً في مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في دبي، حيث نجحت في استقطاب كبرى الشركات العالمية وروّاد الأعمال والمواهب المتميزة إلى الإمارة لترسخ مكانتها وجهةً عالميةً رائدة للأعمال والمواهب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز