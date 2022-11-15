839 مليون درهم إيرادات مجموعة يلا المحدودة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة "يلا المحدودة"، التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك، عن تحقيق إيرادات قياسية بلغت 839.1 مليون درهم (228.5 مليون دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022.

جاء ذلك خلال إعلان الشركة عن النتائج المالية للربع الثالث من العام المالي 2022 حيث شهدت مجموعة يلا نمواً قوياً في إيرادات الربع الثالث بلغت 294.0 مليون درهم (80.1 مليون دولار) بنسبة زيادة تعدت 12.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس قوة الأداء المالي للمجموعة، وقدرتها على تحقيق أرباح قياسية نتيجة استمرار الزخم في أعمالها.

ووفقا للبيانات المالية التي أعلنتها «يلا»، مالكة أكبر منصة صوتية للترفيه الرقمي والتواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد بلغ صافي أرباح الشركة في الربع الثالث حوالي 89.7 مليون درهم (24.4 مليون دولار)، في حين ظل الهامش الصافي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما مرتفعا بشكل استثنائي عند 36.7٪، مما يسلط الضوء على القدرة القوية للشركة على تحقيق الدخل والإنفاق المنضبط. وارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 19.1% إلى 30.9 مليوناً في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة 25.9 مليون خلال الربع الثالث من العام الماضي. من جانب آخر، ارتفع عدد المشتركين بالخدمات المدفوعة بنسبة 50.3% الى 11.5 مليون مستخدم مقارنة بــــ 7.7 مليون مستخدم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي هذا الصدد، عبر السيد تاو يانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «يلا» المحدودة، عن سعادته بالنتائج المالية التي فاقت التوقعات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ما يعكس متانة الوضع المالي في المجموعة ونجاح خطتها الاستراتيجية في تعزيز أدائها المالي وتطوير خدماتها وتوسيع قاعدة مستخدميها.

وأكد تاو أن الأداء المبهر للشركة لم يكن ليتحقق لولا الجهود الحثيثة التي بذلتها المجموعة على صعيد تعزيز العمليات التشغيلية وتوسيع قاعدة المستخدمين وتحسين قدرة الشركة على تحقيق الدخل من خلال منصاتها. وأضاف: "استمرت الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي في تعزيز حافظة منتجاتها من خلال طرح مميزات وخصائص جديدة تحفز المستخدمين على التفاعل مع التطبيقات والمنصات الترفيهية بصورة أكبر، الامر الذي انعكس ايجاباً على زيادة متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً وبالتالي زيادة عدد المستخدمين المشتركين بالخدمات المدفوعة".

وأشار السيد تاو إلى أن الربع الثالث من العام الحالي شهد طرح النسخة التجريبية من لعبة "يلا فزعة" والتي تشكل علامة فارقة وإنجاز جديد يضاف الى سلسلة إنجازات الشركة في قطاع الألعاب كما قمنا بترقية تطبيق المراسلة الفورية يلا شات من خلال طرح الإصدار 1.3 والذي يتضمن مزيداً من الخصائص والمميزات الجذابة بالإضافة إلى طرح اصدار جديد من تطبيق يلا لودو لتعزيز تجربة المستخدمين.

من جانبه، أشاد صيفي إسماعيل رئيس المجموعة بالنتائج المالية القوية التي حققتها الشركة بفضل تبنيها نهج عمل قائم على الابتكار والتخطيط المستقبلي الواضح، مؤكداً التزام يلا بمواصلة العمل على تعزيز تجربة المستخدمين من خلال طرح خدمات ومنتجات جديدة تلبي تطلعات العملاء على اختلاف ثقافاتهم تحقيقاً لهدفنا الاستراتيجي المتمثل في أن نصبح الوجهة الأكثر شعبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتواصل الاجتماعي للتسلية والترفيه الإلكتروني. وأردف قائلاً: "واصلت مجموعة يلا المحدودة خلال الربع الثالث مسيرة نموها بفضل استمرار توسع قاعدة مستخدميها حيث حققت إيرادات قياسية انعكست ايجاباً على تسريع معدل النمو الامر الذي يؤكد فعاليّة استراتيجية الشركة وتميز تطبيقاتها".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز