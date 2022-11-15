إدراج وبدء تداول أسهم "إمباور" في سوق دبي المالي

المصدر: دبي - بشار باغ

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد سوق دبي المالي اليوم الثلاثاء إدراج وبدء تداول أسهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، وقرع سعيد محمد الطاير جرس افتتاح التداول احتفالاً بالإدراج.

وارتفع سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" بنسبة 9 % مع بدء تداوله في سوق دبي المالي عند مستوى 1.45 درهم.

وكانت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أعلنت في وقت سابق، تحديد السعر النهائي لطرحها العام الأولي عند 1.33 درهم للسهم، والذي يعتبر عند الحد الأعلى للنطاق السعري، وذلك عقب انتهاء صياغة سجل أوامر الاكتتاب وعملية الاكتتاب العام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز