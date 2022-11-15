25 مليون درهم صافي أرباح «سلامة» في 9 أشهر

المصدر: (دبي- البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت الشركة الإسلامية العربية للتأمين صافي أرباح بقيمة 25.1 مليون درهم، للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي بينما تضاعفت أرباح الشركة للربع الثالث على أساس سنوي بنسبة 102 %، لتصل إلى 5.9 ملايين.

وحافظت «سلامة» على أرباحها في الإمارات، بينما نجحت الشركات التابعة لها في الجزائر ومصر، بتخطي التوقعات، مع تسجيل نمو في الربحية بنسبة 54% على أساس سنوي. وتراجعت النفقات الإدارية والعامة والمصاريف الأخرى في الربع الثالث، بنسبة 5.6 %، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال الفترة القادمة، ستستعد سلامة لعملية الدمج والاستحواذ المقترحة لشركة «تكافل الإمارات»، ومحافظ التأمين الخاصة بشركة «أمان». وستسهم الصفقة المقترحة، التي حصلت على الموافقات التنظيمية الأولية، بتوسيع إمكانات «سلامة». كما ستعزز عملية دمج محافظ التأمين، المتوقع استكمالها في النصف الثاني 2023، مكانة الشركة.

وقال جاسم الصديقي رئيس مجلس إدارة «سلامة»: نعرب عن خالص شكرنا وامتناننا للمصرف المركزي، على دعمه وتوجيهه على مدار الـ12 شهراً الماضية، فقد كان دوره محورياً في تعزيز قوة رأسمالنا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز