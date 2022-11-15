بدء الاكتتاب في الطرح المزدوج والمتزامن لـ«أمريكانا»

المصدر: أبوظبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية، أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان، بدء الاكتتاب في الطرح العام الأولي. وسيتم إجراء الطرح من خلال عملية إدراج مزدوج ومتزامن في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية (تداول).

ويستمر الاكتتاب حتى 21 نوفمبر لشريحة الأفراد والمستثمرين الآخرين في الإمارات والسعودية وحتى 22 نوفمبر لشريحة المؤسسات المؤهلة في عدد من البلدان، بما في ذلك الإمارات والسعودية.

النطاق السعري

وتم تحديد النطاق السعري بين 2.50 درهم (2.55 ريال سعودي) إلى 2.62 درهم (2.68 ريال) للسهم، ما يعني أن القيمة السوقية للأسهم تعادل 5.73 - 6.01 مليارات دولار، أو ما يعادل 21.06 - 22.07 مليار درهم (21.48 - 22.58 مليار ريال)، ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 23 نوفمبر.2022. ويتوقع إدراج الأسهم للتداول في سوق أبوظبي و«تداول» بتاريخ 6 ديسمبر، شرط الحصول على جميع الموافقات النظامية المطلوبة.

وسيتم تخصيص 5% من إجمالي أسهم الطرح لشريحة المستثمرين الأفراد في الإمارات، بينما تصل نسبة شريحة المستثمرين الأفراد في السعودية إلى 10% من أسهم الطرح، وسيتم تخصيص 85% لشريحة المؤسسات المؤهلة.

ويحتفظ المساهم البائع والشركة بحق زيادة حجم شريحة المستثمرين الأفراد في الإمارات وتخفيض حجم شريحة المؤسسات المؤهلة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهما المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة الجهات المختصة في الإمارات. ويتعهد المساهم البائع والشركة بعدم زيادة حجم شريحة المستثمرين الأفراد في الإمارات بما يتجاوز 10% من إجمالي أسهم الطرح أو تخفيض حجم الطرح لشريحة المؤسسات المؤهلة دون 80% من أسهم الطرح.

ويتوقع المساهم البائع (أدبتيو إيه دي إنفستمنتس) طرح 2.527.089.930 سهماً من أسهمها العادية بقيمة اسمية تبلغ 0.073 درهم (0.075 ريال سعودي)، والتي تمثل 30% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة أمريكانا للمطاعم.

وكانت حصة المساهم البائع قبل إتمام عملية الطرح 96.03% من إجمالي رأس مال شركة أمريكانا للمطاعم، وهي أداة استثمارية مشتركة مملوكة لمحمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، وصندوق الاستثمارات العامة في السعودية.

وحال بيع جميع أسهم الطرح، سيتراوح حجم الطرح بين 1.72 - 1.80 مليار دولار ما يعادل 6.32 - 6.62 مليارات درهم (6.44 - 6.77 مليارات ريال). وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي عبر عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه في 23 نوفمبر 2022.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز