2.09 مليار أرباح «أدنوك للحفر» في 9 أشهر بنمو 24 %

المصدر: أبوظبي – وام

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كشفت شركة «أدنوك للحفر»، أمس، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، والربع الثالث من العام الجاري أيضاً، حيث سجلت الشركة نمواً قوياً بنسبة 24 % في صافي أرباحها عن فترة الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر، لتصل إلى 2.09 مليار درهم، في حين زادت الإيرادات بنسبة 15 %، لتصل إلى 7.12 مليارات درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما وصلت أرباح الشركة للأشهر التسعة الأولى، إلى 3.23 مليارات درهم، وذلك قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، مسجلة زيادة قدرها 12 % على أساس سنوي، وبهامش قدره 45.3 %.

يأتي استمرار نمو إيرادات شركة «أدنوك للحفر» على أساس سنوي، مَدفوعاً بقطاع خدمات أعمال الحفر البرية، وجُهود الشركة المتواصلة لتمكين مجموعة «أدنوك»، من تحقيق أهدافها الطموحة، المتمثلة في رفع سعتها الإنتاجية من النفط والغاز. كما حقق قطاع أعمال خدمات حقول النفط في الشركة، مكاسب قوية على أساس سنوي.

الربع الثالث

وشهدت إيرادات الشركة نمواً خلال الربع الثالث، بواقع 17 % على أساس سنوي، لتصل إلى 2.46 مليار درهم، مدفوعةً بشكل أساسي، بقطاعي خدمات الحفر البرية، وخدمات حقول النفط.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء في الربع الثالث، بمعدل 5 % على أساس سنوي، ووصلت إلى 1.10 مليار درهم عن الفترة نفسها. كما ارتفع صافي أرباح الربع الثالث بمعدل 6 % على أساس سنوي، ليصل إلى 694 مليون درهم.

وقال عبد الرحمن الصيعري الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: ما حققناه من نتائج قوية خلال تسعة أشهر، جاء مدفوعاً بأهداف وأولويات استراتيجية واضحة، أكدت مكانة «أدنوك للحفر»، كشركة رائدة في قطاع أعمال الحفر. وتعكس هذه النتائج المتميزة، نجاح الشركة في تسريع وتيرة تنفيذ برنامجها الطموح، لتوسعة أسطول حفاراتها، بهدف المساهمة في دعم جهود الدولة لتحقيق أهدافها طويلة الأجل، لرفع السعة الإنتاجية من النفط والغاز، والذي أثبت جدواه منذ بداية تشغيل حفارات جديدة. كما تُخطط الشركة لإضافة المزيد من الحفارات خلال الربع الأخير من هذا العام، لدعم أدائها المالي والتشغيلي، وخلق قيمة أكبر للمساهمين خلال 2023.

واحتفلت «أدنوك للحفر» في 3 أكتوبر، بمرور عام على إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي عرف مع الشركة أكبر طرح عام أولي في تاريخ البورصة، تجاوزت تغطيته 31 ضعف القيمة المستهدفة، هذا، وقد تمكنت الشركة، اعتباراً من 30 سبتمبر 2022، من تحقيق إجمالي عائد للمساهمين بنسبة 53.7 %.

ونوه بتحقيق نمو قوي على مستوى جميع قطاعات الأعمال الرئيسة، بما فيها خدمات الحفر البرية التي بلغت إيراداتها خلال فترة الأشهر التسعة 3.94 ملايين درهم، بزيادة قدرها 27 % على أساس سنوي، بعد إضافة حفارات جديدة إلى الأسطول، فيما بلغت إيرادات الربع الثالث عن هذا العام 1.37 مليار درهم، بزيادة قدرها 33 % على أساس سنوي.

خدمات حفر بحرية

بلغت إيرادات خدمات الحفر البحرية خلال فترة الأشهر التسعة 1.58 مليار درهم، وهي ثابتة بشكل عام، مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت إيرادات الربع الثالث عن هذا العام 525.17 مليون درهم. كما حصلت الشركة خلال الربع الثالث على عقدين بقيمة إجمالية قدرها 12.49 مليار درهم، لتوفير 8 حفارات بحرية ذاتية الرفع لشركة «أدنوك البحرية».

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