معرضا الهدايا وبايبروورلد ميدل إيست ينطلقان اليوم

المصدر: (دبي - البيان)

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تنطلق اليوم فعاليات معرض بايبروورلد ميدل إيست بدورته الحادية عشرة بالتزامن مع الدورة الثانية من معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، وتستمر لغاية الخميس بمركز دبي التجاري العالمي. ومن المقرر أن يستضيف المعرضان أكثر من 300 جهة عارضة من 40 دولة، مع مشاركة أبرز الشركات الدولية من الأسواق الرئيسية على مستوى العالم، بما فيها تركيا وأفريقيا وألمانيا.

ويعود معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست هذا العام في إطار معارض ميسي فرانكفورت، بعد أن حقق نجاحاً كبيراً العام الماضي في دورته الأولى على مستوى الشرق الأوسط.

كما يعود منتدى ذا هب هذا العام ويتضمن كلمة افتتاحية لراشد الملا، نائب الرئيس التنفيذي لقسم التسويق في دبي كوميرسيتي، حول كيفية تعزيز مكانة دبي كمركز مستقبلي. ويركز اليوم الثاني على التعليم في عالم الميتافيرس من خلال جلسة حوارية يديرها كوماي أ. هوسن، المؤسس المشارك لموقع Biennale.io.

وقال سيد علي أكبر، مدير معرض بايبروورلد ميدل إيست: تأتي الفعاليات في ظل الإمكانات التي تحملها السوق المتنامية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فمن المتوقع أن يشهدا نمواً سنوياً بنسبة 3.2% خلال السنوات الست المقبلة لبلوغ قيمة قياسية على صعيد المنطقة تبلغ 12.93 مليار دولار.

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