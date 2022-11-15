«حوكمة» يناقش سبل بناء ثقة المستثمرين

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن «معهد حوكمة» لحوكمة الشركات، تنظيم جلسة تفاعلية حول ما يبحث عنه المستثمرون المؤسسيون في حوكمة مجالس الإدارة، وذلك خلال مؤتمره السنوي المُنعقد تحت شعار «بناء ثقة المستثمرين من خلال الحوكمة».

وينطلق المؤتمر اليوم في فندق دوسيت ثاني، دبي، بمشاركة أكثر من 300 شخص مع إمكانية الحضور عن بُعد، حيث يركز على أهمية الحوكمة والمحاور المرتبطة بها، بما فيها تأثير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة على ثقة المستثمرين.

ويستهدف المستثمرون المؤسسيون بنمط متزايد الاستثمارات التي تظهر الالتزام بمبادئ الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة والإفصاح عنها، ما يدل على قدرة هذه الشركات على إدارة مخاطرها، وبالتالي تحقيق عوائد مالية مستدامة؛ إذ يعدُّ هذا التوجُّه أحد محاور الحلقة النقاشية خلال المؤتمر، بهدف مناقشة أهم ما يتطلع إليه المستثمرين المؤسسيين على صعيد حوكمة مجلس الإدارة. وستناقش الجلسة التأثير الكبير للمستثمرين على الشركات تبعاً لحقوقهم في التصويت، وسُبُل مشاركتهم بنشاط الحوكمة لتعزيز قيمة الشركات التي يستثمرون فيها.

ويستقطب المؤتمر مشاركين من المنطقة والعالم، بمن فيهم ممارسو الحوكمة، وملاك الشركات والمؤسسات، وأعضاء وأمناء المجالس الإدارية، والمديرون التنفيذيون والماليون ومديرو إدارة المخاطر، والمنظمون، والأكاديميون، والإعلاميون. كما ستُعقد حلقات نقاشية لتبادل الآراء ومساعدة الشركات على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

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