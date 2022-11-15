«دو» تحتفي بخريجي برامج التطوير المهني

المصدر: دبي - البيان

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احتفت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بأكثر من 200 من موظفيها الذين تبنوا مسارات تعلم خاصة بهم وانخرطوا في مبادرات معرفية مستفيدين من أحدث التقنيات والحلول التي توفرها الشركة خلال فعالية خاصة نظمتها في فندق ريتز كارلتون بدبي بموظفيها الذين تخرجوا من برامج التعليم والتطوير المهني خلال العام 2022.

وبهذه المناسبة، استقبلت دو معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، والذي ألقى كلمة شارك فيها نبذة عن رحلته الخاصة، إضافة إلى مناقشة فرص التنويع الاقتصادي الذي تسعى دولة الإمارات إلى تعزيزه من خلال استقطاب أفضل المواهب والكفاءات بما يدعم التوجه الاستراتيجي للدولة والهادف إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال.

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: «تواصل دولة الإمارات خططها الاستراتيجية لتنويع اقتصادها لضمان استمرار الازدهار والنمو المستدام طويل الأجل خلال الخمسين عامًا القادمة. وهذه الخطط مبنية على ثلاث ركائز أساسية هي توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة في جميع أنحاء العالم، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال».

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