«المشرق» يرتب لإصدار سندات دولارية

المصدر: (دبي - رويترز)

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أظهرت وثيقة بنكية أمس أن بنك المشرق في دبي عيَّن بنوكاً لترتيب بيع سندات مقومة بالدولار من المستوى الثاني لأجل عشر سنوات وربع السنة غير قابلة للاستدعاء لمدة 5 سنوات وربع السنة.

وتم تعيين بنك باركليز كمستشار وحيد للهيكلة، وهو أيضاً مدير مشترك للدفاتر إلى جانب بنك أبوظبي التجاري والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول والمشرق وميزوهو. وستجري البنوك مكالمات واجتماعات مع المستثمرين ابتداء من اليوم الثلاثاء، مع إصدار سيعقب ذلك حسب ظروف السوق.

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