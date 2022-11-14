11 % زيادة المبيعات العقارية لـ «إعمار للتطوير» إلى 23.16 مليار درهم بنهاية سبتمبر

المصدر: دبي- البيان

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سجّلت «إعمار للتّطوير»، شركة تطوير العقارات التي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، ارتفاعاً في مبيعات العقارات خلال الأشهر التسعة الأولى لعام 2022، بنسبة 11 %، مع وصول القيمة الإجماليّة إلى 23.16 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 20.94 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى 2021.

كما ارتفعت مبيعات العقارات للرّبع الثالث 2022، بنسبة 12 %، مع وصول القيمة الإجمالية إلى 7.95 مليارات درهم، مقارنة بالربع الثالث 2021.

ونجحت شركة «إعمار للتطوير» خلال الأشهر التسعة الأولى 2022، في إطلاق 20 مشروعاً في مواقع رئيسة مختلفة، مثل تاليا وأورانيا في ذا فالي، وإيلي صعب ريزيدنسز 2، وبلِسّ 2 في المرابع العربية 3، وروزواتر ولوتس وكريك بالاس وأوركيد وكريك كريسّنت وآيلاند بارك في خور دبي، وذا سانت ريجيس ريزيدنسز في وسط مدينة دبي، والعنوان ريزيدنسز ذا باي وبيتش جيت في إعمار بيتشفرونت، وجرين فيو 3 في إعمار الجنوب، وبارك فيلد ولايم جاردنز وهيلز بارك والعنوان هيلكريست في دبي هيلز استيت، وسي جيت في مرسى راشد لليخوت.

وحقّقت شركة «إعمار للتطوير»، خلال الأشهر التسعة الأولى 2022 (من يناير إلى سبتمبر)، أرباحاً ونموّاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات، مماثلة لنظيرتها من العام السابق، وحقّقت نمواً بنسبة 19 % في صافي الربح، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

ووصلت مبيعات الشركة المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز، إلى 37.18 مليار درهم، والتي ستحتسب إيراداتها خلال السنوات القادمة. وقال متحدّث باسم شركة إعمار: بعد تسجيل مبيعات جيّدة في النصف الأول 2022، تمكنّا من الحفاظ على النسق ذاته في نموّ معدّلات المبيعات، لنصل إلى أرقام ونموّ لافتين في الربع الثالث من هذا العام، وذلك بفضل الطلب الكبير على مبيعات المجمّعات السكنية المتكاملة، التي توفّر أحدث المَرافِق الخدمية والترفيهيّة، مثل مراكز التسوّق والترفيه والضيافة الفاخرة، وتُقدّم أحدث الوسائل المميّزة، لتعزيز الراحة والرفاهية لكافة المقيمين. ومن الناحية الاستراتيجية، تتماشى إعمار مع متطلّبات السوق المحلّي، وتتمتّع بسمعة طيبة في تقديم المشاريع ذات المعايير العالية، التي تولّد ثقة مطلقة للمستثمر وللعملاء، على حدّ سواء. وأسهم التزامنا في تسليم مشاريع قويّة، وبشكل مستمرّ، وتطوير مجموعة من المشاريع المستقبليّة الرّائدة، أسهم بشكل كبير في تحقيقنا معدّلاً تصاعديّاً للمبيعات.

وتستمر ّدبي في الحفاظ على مكانتها، بصفتها وجهةً عالميّةً رائدة للأعمال التّجارية، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والسفر والضيافة، في عدد من القطاعات النامية، مثل التكنولوجيا، والطاقة النظيفة، والرعاية الصحيّة، والتعليم. كما تجتذب المنطقة عدداً من المهنيين المحترفين، وتواصل شركات الاستثمار، الاستفادة من توسّع إمكانات النموّ الثابتة المتاحة في المنطقة، والتي تتجلّى بوضوح في نتائج مبيعات شركة إعمار خلال الربع الثالث من عام 2022.

تسليم المشاريع

وقامت شركة «إعمار للتطوير» بتسليم أكثر من 4,700 وحدة سكنيّة خلال الأشهر التسعة الأولى 2022، عبر مواقعها الرئيسة المختلفة، بما فيها دبي هيلز استيت، وخور دبي، ووسط مدينة دبي، وإعمار بيتشفرونت، والمرابع العربية، وإعمار الجنوب. وحتى سبتمبر 2022، قامت إعمار بتسليم أكثر من 56700 وحدة سكنية، ولا يزال لديها أكثر من 26200 وحدة سكنيّة قيد التطوير حاليّاً في دولة الإمارات.

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