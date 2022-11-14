5.8 مليارات صافي أرباح «إعمار» نهاية سبتمبر

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت إعمار العقارية تحقيق نمو متواصل في أرباحها للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نتيجة للنمو القوي للسوق العقاري في دبي، وسجلت إعمار العقارية إيرادات قوية في الأشهر التسعة الأولى من العام، بلغت 18.9 مليار درهم،

كما حققت الشركة خلال هذه الفترة نمواً في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 8.4 مليارات درهم، بزيادة قدرها 47%، وأرباحاً صافية بلغت 5.8 مليارات درهم بزيادة قدرها 124%، مقارنة بالفترة نفسها من 2021، وذلك بفضل الإيرادات المستدامة مع تحسن هوامش الربح واستمرار ضبط النفقات.

وخلال الربع الثالث 2022 سجلت إعمار نمواً في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بنسبة 12% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، لتصل إلى 2.3 مليار درهم، فيما بلغت الأرباح الصافية للربع الثالث 1.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 46% مقارنة بالفترة المقابلة من 2021.

مبيعات قوية

وبفضل نجاح إعمار في إطلاق عدد من المشاريع الجديدة في الإمارات والأسواق الدولية، وتركيزها المتواصل على مبيعات المشاريع قيد الإنشاء، فقد تمكنت من تحقيق مبيعات قوية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بلغت قيمتها 26.9 مليار درهم. كما بلغ حجم المبيعات المتراكمة من المشاريع العقارية في الفترة نفسها 51.9 مليار درهم، والتي سيتم احتساب إيراداتها خلال السنوات المقبلة.

وأعلنت إعمار تنفيذ صفقات استراتيجية مهمة خلال الربع الثالث من العام الحالي، ما يعزز استراتيجية الشركة في التركيز على أعمالها الأساسية، وضمان عوائد مالية مستدامة طويل الأمد للمساهمين، ووافق مجلس إدارة إعمار ومساهموها خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة على اقتراح يقضي بالاستحواذ على دبي كريك هاربور مقابل مبلغ إجمالي قدره 7.5 مليارات درهم، على أن يتم دفعه بالتساوي نقداً وأسهماً في شركة إعمار العقارية.

كما وافق مجلس الإدارة والمساهمون على بيع شركة «نمشي» إلى شركة «نون» مقابل 1.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 127 مليون درهم على إجمالي استثمارات الشركة في «نمشي».

وقال متحدث باسم شركة إعمار العقارية: مع دخولنا في الربع الأخير من عام 2022، فإننا واثقون بأن السوق سيشهد مزيداً من النمو في نشاط مراكز التسوق وأعمال الضيافة والبيع بالتجزئة، وخاصة مع اعتدال درجات الحرارة، التي ستضفي تحسناً على قطاعي السياحة والتجزئة.

إعمار للتطوير

وحافظت إعمار للتطوير، المملوكة بأغلبيتها لشركة إعمار العقارية، على زخمها القوي في مبيعات العقارات داخل دبي، خلال الربع الثالث لتسجل مبيعات عقارية للأشهر التسعة الأولى من العام، بقيمة 23.2 مليار درهم، بزيادة 11% عن الفترة ذاتها من عام 2021، كما سجلت إيرادات في الأشهر التسعة الأولى بلغت 9.3 مليارات درهم وأرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 3.3 مليارات درهم.

إعمار الدولية

وسجلت العمليات العقارية الدولية لشركة إعمار مبيعات عقارية بلغت 3.7 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى 2022، وأسهمت بإيرادات قدرها 3.2 مليارات درهم، والتي تمثل 17% من إجمالي إيرادات إعمار، وذلك بفضل العمليات الناجحة في مصر والهند.

إعمار لإدارة مراكز التسوق

وسجلت شركة إعمار لإدارة مراكز التسوق، ذراع إعمار العقارية المطورة لمراكز التسوق وأصول البيع بالتجزئة، سجلت نمواً في إيراداتها، خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 4 مليارات درهم، وحققت الشركة أرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات، بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى، بزيادة قدرها 47% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت جميع أصول إعمار لإدارة مراكز التسوق مبيعات قياسية للمستأجرين، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، متجاوزة مبيعات المستأجرين في فترة ما قبل الجائحة لعام 2019. وبلغت نسبة التأجير في أصول إعمار لإدارة مراكز التسوق 96%. وكان دبي هيلز مول، الذي افتتحته الشركة في 17 فبراير 2022، قد استقطب مجموعة من العلامات التجارية العالمية في مجالات التجزئة والمطاعم والترفيه، وأصبح خلال فترة وجيزة من الزمن وجهة مفضلة وشهيرة على مستوى الإمارة، وفي نهاية سبتمبر 2022، بلغت نسبة إشغال المستأجرين 87% من العلامات التجارية العالمية والمحلية.

إعمار للضيافة والترفيه والتسلية

وسجلت أعمال الضيافة والتسلية والترفيه والتأجير التجاري لشركة إعمار إيرادات بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بنمو نسبته 78% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما سجلت الفنادق التابعة لمجموعة إعمار للضيافة في الإمارات، ومن ضمنها المشاريع المشتركة والفنادق المُدارة، متوسط سعر يومي قوي مع وصول معدلات الإشغال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 67%، ما يعكس الانتعاش القوي في قطاع السياحة بعد انحسار الجائحة.

وحقق إجمالي عوائد المشاريع التي تعتمد على الإيرادات المتكررة من مراكز التسوق والضيافة والترفيه والتأجير التجاري، خلال الأشهر التسعة الأولى 2022 إيرادات قدرها 6.3 مليارات درهم بنمو نسبته 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتمثل هذه المشاريع 33% من إجمالي إيرادات إعمار.

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