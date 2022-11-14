صندوق محمد بن راشد للابتكار يستقبل 18 شركة مبتكرة جديدة ضمن برنامج المسرّع

المصدر: دبي- البيان

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أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية بهدف دعم الابتكار على مستوى الإمارات، عن اختيار 18 شركة مبتكرة للانضمام إلى الدفعة الجديدة من برنامج مسرع الابتكار التابع للصندوق.

وقالت فاطمة النقبي، الرئيس التنفيذي للابتكار، وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار: استقبلت الدفعة السادسة من برنامج مسرّع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار الطلبات من الشركات المبتكرة من حول العالم، والتي تنافست للاستفادة من مزايا البرنامج من حلول متخصصة وبرامج إرشادية وشبكة علاقات واسعة، فضلًا عن دعم المبتكرين وتسهيل وصولهم إلى التمويل الميسر. ونجاحنا المستمر في استقطاب أفضل المبتكرين من حول العالم والإنجازات التي يواصل خريجو البرنامج إحرازها هي شهادة على الأثر الكبير الذي يحققه صندوق محمد بن راشد للابتكار في نمو وتطوير منظومة الابتكار في الدولة، وتكريس لجهودنا الحثيثة في دعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار في الإمارات.

وجرى اختيار الدفعة من بين أكثر من 170 طلباً من 33 دولة من حول العالم، وضمّت شركات مبتكرة نجحت في تحقيق إنجازات مهمة في مختلف القطاعات التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للابتكار، والتي تشمل التعليم والصحة والطاقة المتجددة والنظيفة والتكنولوجيا والفضاء والنقل والمياه.

والشركات المختارة من الإمارات والمملكة المتحدة وكندا وتونس والسعودية ولبنان والولايات المتحدة. ويواصل البرنامج توسيع نطاق وصوله، مع تلقي طلبات من بلدان جديدة مع الإعلان عن كلّ دفعة جديدة. وتضم قائمة الأعضاء الجدد الشركات التالية:

- Sav– منصة سهلة الاستخدام تساعد العملاء على ادخار المال والحصول على المكافآت لقاء ذلك.

- Verofax: منصة لإدارة وتتبع الأصول ودورة حياة الاستدامة.

- stonAI: حلّ معزز بالذكاء الاصطناعي لإدارة مشاريع البناء

-Amaly: منصة تربط بين آمال المتبرعين والواقع

- txPay: حلّ لربط مدفوعات الويب 3 بالعالم

- Siniterex: نماذج طباعة دقيقة ثلاثية الأبعاد للتخطيط والتحضير والتدريب الجراحي

- KLAIM.AI: المنصة الوحيدة المتخصصة في تأمين المطالبات لمزودي خدمات الرعاية الصحية

- DarDoc: تطبيق متخصص في تقديم الرعاية الطبية المنزلية

- Mruna BiomWeb: حلّول بيئية لدعم إدارة لامركزية لمياه الصرف الصحي

- WeavAir: حلّ لأماكن داخلية أكثر نقاء وكفاءة في استهلاك الطاقة.

- Uvera: أرورا هي جهاز مدعم بالذكاء الاصطناعي يمكنه زيادة العمر الافتراضي للأطعمة الطازجة بنسبة تصل إلى 97%.

- Digital Energy: مفهوم جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحقيق استدامة أكبر في العمليات ذات الاستخدام العالي للطاقة.

- Skillplay: منصة تفاعلية مخصصة للطلاب، تساعدهم في بناء المهارات والحصول على منح دراسية وفرص عمل.

- Lisan: منصة محتوى متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

- Reedz: تطبيق يقدم ملخصات صوتية باللغة العربية للكتب والمدونات الصوتية.

- Loadit: منصة لتسهيل عمليات التوصيل بالشاحنات تتميز بسهولة الاستخدام والكفاءة.

- AI Supply Chain Sensing: منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمشاكل في سلاسل الإمداد العالمية.

- Clutch Space Systems: حلّ مصمم لتقليل التكاليف وتسهيل العمليات المرتبطة باتصالات الأقمار الصناعية.

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