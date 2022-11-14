1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 490 مبايعة بقيمة 1.39 مليار درهم منها 47 مبايعة للأراضي بقيمة 356.35 مليون درهم و443 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.03 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 68 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 3 تليها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 48 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 39 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 76 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 51 مبايعة بقيمة 76 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 51 مبايعة بقيمة 132 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 393.42 مليون درهم منها 25 رهنا لأراض بقيمة 232.27 مليون درهم و66 رهنا لفلل وشقق بقيمة 161.14 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة المزهر الثانية بقيمة 200 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 41 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 11.29 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 7 ملايين درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة مليون درهم.

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