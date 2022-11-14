300 ألف طن طاقة إنتاج مصنعي «اينوك» من زيوت التشحيم

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت الطاقة الإنتاجية لمجموعة اينوك من زيوت التشحيم أكثر من 300 ألف طن من خلال مصنعين يقعان في الفجيرة وجبل علي، حيث يمتاز «مصنع اينوك للزيوت والشحوم» المتطور في الفجيرة بمنشأة مزج مؤتمتة بالكامل تستخدم نظام الخلط المتري الفوري، إضافة إلى خلاط أوتوماتيكي ونظام الصب الأسطواني. وحاز المصنع على شهادات // ISO 9000:200 وISO 14001:2004 وISO 50001 وOHSAS 18001//، كما حاز على جائزة دبي للجودة، ما يعزز من مستوى معايير الجودة والالتزام بالتميز.

في هذا السياق، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «نواصل في اينوك التزامنا الراسخ بتلبية الطلب المتزايد للعملاء في جميع أنحاء المنطقة وخارجها من خلال ضمان سلاسة الإنتاج والإمداد والخدمات عبر مصنع اينوك للزيوت والشحوم المتطور. هذا وتعتبر الثقة التي يضعها شركاؤنا فينا شهادة جليّة على التزامنا بتعزيز قطاع زيوت التشحيم والارتقاء به على صعيد المنطقة. وعليه، سنواصل تقديم منتجات رائدة وفق أعلى معايير الجودة لعملائنا، مع الامتثال بأفضل المعايير المعتمدة دولياً في السنوات المقبلة».

واختتمت مجموعة اينوك، الشركة المتكاملة في مجال النفط والغاز والعاملة على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، ملتقى الموزعين السنوي الثامن الذي يمثّل منصةً تجمع كل عام موزعي زيوت تشحيم اينوك للحديث عن التحديات التي تواجه القطاع، بالإضافة إلى الفرص المتاحة والتوقعات المستقبلية.

هذا وسجل الملتقى حضور أكثر من 70 موزعاً من موزعي زيوت تشحيم اينوك حول العالم، مما أتاح لهم فرصة مشاركة تجاربهم والحديث عن التحديات والعقبات وأبرز الحلول والتحديثات في هذا القطاع، ومناقشة سبل تطوير هذا القطاع، والعمل معاً من أجل التوسّع المشترك بشبكة الأعمال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز