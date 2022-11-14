ميدان تطلق بيع «كانال فرونت ريزيدنسز» 15 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي مشروع «كانال فرونت ريزيدنسز» السكني الفاخر في حديقة الصفا بجانب منطقة قناة دبي المائية الذي يضم 165 شقة فاخرة مكونة من غرفة نوم أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم للبيع. وسيوفر المشروع، الذي يقع في الوصل بمنطقة جميرا، إطلالات خلابة على جسر القناة وجسر التسامح وحديقة الصفا وأفق وسط مدينة دبي والخليج العربي.

وتم تطوير مشروع «كانال فرونت ريزيدنسز» من قبل مجموعة ميدان التي تضم محفظتها تشكيلة واسعة من العقارات تشمل الفلل والمنازل والفنادق مثل فندق الميدان ونادي دبي لسباق الخيل ومضمار ميدان دبي للسباق ومنتجع باب الشمس الصحراوي، وكانال فرونت ريزيدنسز الذي سيوفر شققاً واسعة مع سهولة الوصول إلى مراكز الأعمال التجارية الشهيرة ومراكز التجزئة ومناطق الجذب الترفيهية في دبي.

يوفر مشروع كانال فرونت ريزيدنسز، الذي يعد أحد مشاريع التملك الحر القليلة التي تم إطلاقها في الوصل بمنطقة جميرا، قيمة مضافة لكل من المستخدمين النهائيين والمستثمرين، حيث تبدأ الأسعار من 1.99 مليون درهم لشقة تبلغ مساحتها 972 قدماً مربعة. ومن المتوقع أن تكون الشقق السكنة جاهزة للتسليم في الربع الأخير من عام 2024. وقد بلغ حجم المبيعات في منطقة جميرا 290.7 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2022 بمتوسط سعر 10942 درهماً لكل قدم مربع، ووصل متوسط سعر الفيلا التي تبلغ مساحتها المبنية 3،043 قدماً مربعاً إلى 13.21 مليون درهم، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي والتحليل الذي أجرته شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي.

ووفقاً لتحليل أجرته شركة الاستشارات الاستراتيجية ومقرها الولايات المتحدة ويبستر باسيفيك، بدت جميرا الموقع المفضل للأثرياء وأصحاب الثروات العالية للإقامة في دبي، حيث صرح 35% من أصل 67900 صاحب ثروة في دبي أن جميرا هي الموقع المفضل بالنسبة لهم تليها البرشاء.

وقال طلحة أحمد، مدير المبيعات وتطوير المشاريع في شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي: «في ظل توافد المزيد من الناس للاستثمار والعمل والعيش في دبي، حققت مبيعات الشقق على الخريطة أداءً جيداً هذا العام في المناطق الرئيسية بزيادة بلغت 26% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث يدرك المستثمرون في سوق العقارات في دبي أن المدينة توفر الأمن والمرونة والنمو وقيمة استثمارية عالية مقارنة بالمراكز العالمية الأخرى. ويوفر مشروع كانال فرونت ريزيدنسز الذي طورته مجموعة ميدان بيئة راقية وهادية ومرافق فاخرة وتشطيبات عالية الجودة وأسلوب حياة مريحاً وفاخراً في موقع رائع على الواجهة البحرية لقناة دبي المائية مع سهولة التنقل والوصول إلى مناطق رئيسية مثل داون تاون دبي».

تتميز الوحدات السكنية في مشروع «كانال فرونت ريزيدنسز» بتصميم معاصر وراق، ومع اكتماله سيستمتع السكان بالغرف الواسعة والنوافذ كبيرة التي تمتد من الأرض حتى السقف والتصميم الداخلي المتقن والتشطيبات المميزة. وبالإضافة إلى موقعه الاستراتيجي وسهولة الوصول إلى المناطق الرئيسية المجاورة بما في ذلك شارع الشيخ زايد، يوفر المشروع العديد من المرافق التي تلبي احتياجات جميع أفراد العائلة وتشمل صالة للألعاب الرياضية ومسبحاً خارجياً مع كراسي استلقاء للتشمس وملعباً للأطفال.

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