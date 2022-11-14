88 ملياراً مبيعات الأراضي في دبي خلال 10 أشهر

المصدر: دبي – بشار باغ

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تواصل مؤشرات القطاع العقاري في دبي تجسيد حالة الازدهار الشامل الذي تشهده فئات القطاع كافة، ومن ضمنها قطاع الأراضي، حيث سجلت دبي منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر الماضي 13889 صفقة بيع لأراضٍ بقيمة 88 مليار درهم، لتتفوق بذلك على مبيعات العام الماضي بأكمله، الذي شهد 10568 صفقة بيع بقيمة 63.3 مليار درهم، فيما بلغت مبيعات الأراضي خلال الفترة نفسها من العام الماضي 50.5 مليار درهم، وفقاً لبيانات الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبذلك تصل نسبة نمو مبيعات الأراضي في دبي خلال أول عشرة أشهر من 2022 إلى 39 % مقارنة مع 2021 بأكمله و74 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

واستحوذت منطقة «الحبية الخامسة» على الحصة الأكبر من مبيعات الأراضي في دبي منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر، حيث بلغت قيمة مبيعات الأراضي في المنطقة 10.9 مليارات درهم، تلتها نخلة جميرا بـ 6.3 مليارات درهم.

وتصدرت صفقة بيع أرض بقيمة 1.5 مليار درهم قائمة أكبر صفقات بيع الأراضي في دبي خلال الأشهر العشر الأولى من العام الجاري، تلتها صفقة بقيمة 988 مليون درهم في منطقة «مدينة المطار» بجانب مطار آل مكتوم الدولي.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت مبيعات العقارات على الخريطة في دبي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري 70.2 مليار درهم، وشملت صفقات بيع لـ 28544 وحدة سكنية و5304 مبان، مقارنة بنحو 18.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

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