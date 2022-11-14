جمارك دبي: قرارات مجلس الوزراء تعزز الصناعة الوطنية

المصدر: دبي - البيان

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قال أحمد محبوب مصبح، مدير عام جمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن قرارات مجلس الوزراء تظهر مدى حرص القيادة على مراجعة الأداء، من خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات والعمل على تعزيز الإنجازات، عبر إطلاق المبادرات والمشاريع الجديدة التي تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.

وأضاف: «من القرارات الأساسية التي أصدرها مجلس الوزراء اعتماده لسياسة جديدة لدعم المنتج المحلي عبر تحديد الإعفاء الجمركي ليشمل المواد المستوردة الداخلة في الصناعات وغير الموجودة محلياً فقط، ما يعزز قدرة المواد المحلية على الاستفادة من الفرص التي تتيحها الصناعة الوطنية، ويرسخ دور الصناعة في زيادة النمو الاقتصادي، حيث سنعمل في جمارك دبي على تنفيذ هذه السياسة، بما يضمن تحقيق الهدف منها على أكمل وجه، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدعم التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة استثمار متطورة تدعم قدرات التجار والمستثمرين.

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