21 ملياراً تداولات أبوظبي العقارية بالربع الثالث

المصدر: أبوظبي - وام

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سجلت قيمة التداولات العقارية في أبوظبي 21.04 مليار درهم خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأوضحت دائرة البلديات والنقل أن التداولات تحققت من خلال 4,441 معاملة، شملت تداولات ورهونات الأراضي، والمباني، والوحدات العقارية بمختلف أنواعها. وسجل القطاع العقاري بالإمارة 1,995 صفقة مبيعات للعقارات؛ بنحو 5.39 مليارات درهم، و2,446 معاملة رهن عقاري بقيمة 15.64 مليار درهم.

وتصدرت جزيرة ياس قائمة التداولات في أبوظبي بمليار درهم، تلتها جزيرة السعديات في المرتبة الثانية بـ 929 مليون درهم، واحتلت الشامخة المرتبة الثالثة بـ 641 مليون درهم، وجاءت جزيرة الريم في المرتبة الرابعة بنحو 541 مليون درهم، فيما احتلت مدينة خليفة المرتبة الخامسة بـ 208 ملايين درهم، وجاءت منطقة مدينة محمد بن زايد في المرتبة السادسة بـ 182 مليون درهم.

وقال الدكتور أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل، إن السوق العقاري في أبوظبي يستمر في تحقيق أداء متميز ونمو مستمر ومستدام، من خلال توفير المزيد من الخيارات للاستثمار في السوق العقاري، وزيادة شفافية هذا القطاع الحيوي بشكل يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي العالمية بوصفها إحدى أهم الوجهات للاستثمار العقاري.

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