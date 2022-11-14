«سند» تنشئ مركزاً عالمياً لصيانة محركات الطائرات في إندونيسيا

المصدر: بالي - البيان

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أعلنت شركة «سند»، الشركة العالمية في مجال الخدمات الصناعية والتي تمتد خبرتها لأكثر من 30 عاماً في قطاع الطيران، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة «جي إم إف» الإندونيسية، إحدى أكبر شركات الصيانة في قطاع الطيران في إندونيسيا خلال منتدى الأعمال الإماراتي، الذي أقيم على هامش مؤتمر مجموعة الأعمال في دول العشرين في بالي بإندونيسيا. حضر التوقيع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة.

وتتطلع مذكرة التفاهم إلى إنشاء مركز عالمي متطور لصيانة محركات الطائرات في إندونيسيا، وتأتي في إطار استراتيجية «سند» الهادفة إلى تأسيس شبكة عالمية متميزة لصيانة محركات الطائرات في أسواق النمو على المستوى العالمي، حيث تتميز إندونيسيا بموقع استراتيجي مهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والتي تشهد نموًا كبيرًا في حركة الطيران وطلبًا متزايدًا على خدمات عمرة وصيانة وإصلاح محركات الطائرات. ويعتبر المركز ثمرة مباشرة من ثمار اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وإندونيسيا والتي تهدف لتحفيز التجارة البينية بين البلدين لتصل إلى 10 مليارات سنوياً بحلول عام 2026.

وتستفيد الاتفاقية الجديدة من قدرات الشركتين الكبيرتين في مجال صيانة المحركات لتوفير خدمات متميزة في سوق آسيا والمحيط الهادئ، أحد أسرع أسواق الطيران نموًا على المستوى العالمي. ووقع مذكرة التفاهم كل من منصور جناحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سند، وأندي فخرروزي، الرئيس التنفيذي لشركة جي إم إف.

وسيبدأ التعاون بين الشركتين بتأسيس خدمات الصيانة الشاملة لمحركات سي إف إم، إحدى أوسع محركات الطائرات انتشارًا على المستوى العالمي، والتي تضم محركات «ليب» المستخدمة على طائرات الجيل القادم مثل «بوينج 737 ماكس» و«إيرباص ‪ A320‬ نيو»، وطائرات كوماك سي 919، في منشأة شركة جي إم إف في جاكارتا. ومن خلال هذا التعاون، ستوفر سند الكفاءات التشغيلية اللازمة عبر منشأتها المتطورة في أبوظبي. ‬‬‬‬نمو وتميز

وقال منصور جناحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سند: «يعتبر التوقيع خطوة إضافية نحو تحقيق استراتيجيتنا الهادفة إلى تحقيق التوسع الجغرافي وتوفير خدماتنا المتميزة في أهم أسواق النمو العالمية عبر شبكة واسعة من مراكز صيانة المحركات المتميزة. لقد استطاعت سند تحقيق النمو والتميز على المستوى العالمي حتى أصبحت الشريك المفضل لكبرى شركات صناعة المحركات، وشركات الطيران العالمية».

وقال آندي فخروروزي، الرئيس التنفيذي لشركة جي إم إف: «يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة سند، والتي ستوفر منصة فريدة لتعزيز التعاون بين اثنتين من أكبر شركات الخدمات الصناعية والصيانة في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا. ولا شك أن هذا التعاون سيسهم في تعزيز مستوى الخدمات التي يحتاجها قطاعا الطيران والطاقة».

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