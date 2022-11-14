أسبوع أبوظبي المالي يستعرض فرص الاستثمار في الإمارات

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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تنطلق اليوم فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي» بمشاركة أكثر من 300 من خبراء الاستثمار من 30 دولة، وتستمر الفعاليات على مدار 5 أيام، وتتضمن 12 فعالية متنوعة. ويحظي «أسبوع أبوظبي المالي» منذ الإعلان عن تنظيمه في العاصمة الإماراتية، باهتمام إقليمي وعالمي واسع، حيث نجح في اجتذاب أكثر من 50 شريكاً، من بينهم شركاء داعمون ورعاة لفعاليات الأسبوع ووسائل إعلام ومنظمات وشركاء المنظومات الشاملة.

ويبدأ أسبوع أبوظبي المالي بفعالية «أسيت أبوظبي»، بمشاركة أقوى تجمعات قادة شركات الأسواق الخاصة الرائدة على مستوى العالم، حيث يتم تنظيم منتدى المستثمرين العالميين، وجلسات خاصة مع الخبراء بمقر سوق أبوظبي العالمي، حيث تتناول المناقشات مكانة أبوظبي المالية وفرص الاستثمار في الإمارات، كما تتناول فكرة التحول الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، والدور الذي يمكن أن تقوم به اقتصاديات دول الخليج في المشهد الاقتصادي والمالي، وما يحتاج المستثمرون إلى معرفته عن المنطقة.

كما يشارك عدد من الشركات في «مجمع الشركات الناشئة»، الذي يمثل جزءاً رئيسياً من فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، باعتباره منصة للتعرف على العقول النابغة في منظومة الشركات الناشئة، والتحاور معهم حول موضوعات التمويل وكيفية التوسع وبناء الجيل التالي من الشركات الناشئة المبتكرة.

فينتك

وينطلق غداً ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي «مهرجان فينتك أبوظبي»، الحدث الأكثر تأثيراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال التقنيات المالية، ويتناول بحث الموضوعات المشتركة بين القطاع المالي والتقنيات الحديثة، وفرص النمو والتطور الواعدة في الصناعة المالية الحديثة».

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