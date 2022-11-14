388 مليون درهم أرباح «إنفيكتوس» للاستثمار بنمو 92 % في 9 شهور

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت شركة إنفيكتوس للاستثمار (المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية: إنفيكتوس) عن نتائجها المالية للتسعة أشهر الأولى من العام والتي انتهت بتاريخ 30 سبتمبر 2022. وشهدت الشركة ارتفاعاً ملحوظاً في الإيرادات بنسبة 125 % لتصل إلى 4.4 مليارات درهم، مع صافي ربح إجمالي بقيمة 388 مليون درهم. وتستمر إنفيكتوس في التركيز على توسيع النطاق الجغرافي لأعمالها، مع ضمان الارتفاع المستمر في حجم التداولات وقيمة الإيرادات عبر جميع خطوط الإنتاج.

وقال أمير داوود عبد اللطيف الرئيس التنفيذي لشركة إنفيكتوس للاستثمار: «كان عام 2022 ممتازاً بالنسبة لنا عبر كل المجالات والمستويات. واستطعنا منذ إدراج شركتنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية في وقت سابق من هذا العام، مواصلة تحقيق نتائج قوية. وقد سلط العامان الماضيان الضوء على دور قطاعات تداول السلع الأساسية في ضمان مستقبل غذائي آمن.».

وأضاف: «نواصل الاستثمار في الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات والاستفادة من المزايا التي توفرها بنيتها التحتية المتطورة من المستوى العالمي. وتؤكد النتائج الحالية، فعالية الجهود التي نبذلها لتوفير حلول مصممة بشكل مخصص لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائنا.».

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