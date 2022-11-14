دبي تحتضن أول مركز لتعليم القيادة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء

المصدر: دبي - البيان

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تحتضن دبي أول مركز ذكي للتدريب على القيادة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ومتابعة سلوكيات المتدربين على مدار 40 ساعة تدريب، حيث تتم الاختبارات بصورة مؤتمتة بشكل كامل، فيما يفتتح أبوابه لاستقبال المتدربين في شهر أكتوبر 2023.

وأعلنت مجموعة «فيرست سيكيورتي»، الإماراتية عن بدء الأعمال الإنشائية بمركز «فيرست للسياقة» الأول من نوعه في الإمارات، والذي يتم تطويره وتصميمه وفق أحدث التقنيات العالمية المتبعة في التدريب على قواعد السلامة المرورية على الطرقات.

تقنيات متطورة

وقال ياسر شرف، الرئيس التنفيذي للمركز: إن المركز سيعمل باستخدام تقنيات متطورة جداً للتدريب على السياقة وبشكل كامل وفق أعلى معايير السلامة والجودة العالمية، وبما يتماشى مع رؤية دبي كعاصمة عالمية للسلامة المرورية ووفق توجهات وأهداف هيئة الطرق والمواصلات. وأضاف إن المشروع من تصميم شركة «لاكاسا للاستشارات المعمارية»، فيما ستقوم شركة «هندسة التعمير والبناء» بعمليات الإنشاء.

وتابع: سيقود المركز مجلس إدارة يتمتع بالمعرفة والخبرة العالمية القائمة على الأبحاث والدراسات العلمية، بهدف رفع مستوى مهارات السائقين عبر استخدام أحدث التقنيات العالمية المتبعة في هذا المجال. وأوضح أن المركز سيشتمل على قسم لتدريب الأطفال على الأنظمة المرورية السارية على الطرقات وتوعيتهم بأهمية مراعاة قواعد السلامة المرورية على الطرقات في مرحلة مبكرة.

توفير السلامة

وقال اللواء شرف الدين شرف، رئيس وعضو مجلس إدارة «فیرست سيكيورتي»: يهدف المركز الجديد إلى دعم الهيئات المعنية في توفير السلامة المرورية بما يدعم تصنيف دبي من بين أكثر المدن أماناً في العالم في المجال.

وأوضح اللواء عبد العزيز محمد البناي، الرئيس التنفيذي، وعضو مجلس إدارة «فيرست سيكيوريتي»، أن المجموعة على تواصل دائم مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي لمتابعة كل مراحل المشروع الذي يستخدم أحدث التقنيات الحديثة الذي يعد نقلة نوعية في مفهوم مراكز التدريب على السياقة الحديثة والمتطورة في الدولة.

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