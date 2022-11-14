مجموعة بن حم تتوسع بمشاريع جديدة في الإمارات والمغرب

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة بن حم المتخصصة في مجالات الاستثمار والعقارات والسياحة والتعليم في الإمارات ومنطقة الخليج العربي وأفريقيا عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى للعام الجاري عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022.

وعلى مدار العام، واصلت بن حم رفع وتيرة أنشطتها الاستثمارية، مستندة على أدائها القوي عبر قطاعاتها الأساسية، وأعلنت المجموعة عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2022، حيث أظهرت مؤشرات قطاعي السياحة والعقارات نشاطاً ملحوظاً ومتنامياً بالمقارنة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

السياحة والفنادق

يشهد القطاع الفندقي التابع لـ«بن حم» والمتمثل بمجموعة فنادق سيتي سيزنز الموزعة على أبوظبي ودبي والعين ومسقط نسبة حجوزات عالية من المواطنين والمقيمين، حيث بلغت نسبة الإشغال خلال العام الحالي 80 % مع توقعات أن تصل النسبة إلى 88 % حتى نهاية العام 2022.

وقال الشيخ أحمد بن مسلم بن حم المدير التنفيذي لمجموعة بن حم: نتوقع طلباً كبيراً من السياحة الداخلية إلى جانب إطلاقنا لعروض عائلية خاصة وأنشطة متنوعة، وشهدنا حركة تدفقات نشطة مع بداية الربع الأخير من العام ومن المتوقع أن يتواصل هذا النمو في الأشهر المقبلة حيث شهدنا السنوات الأخيرة ازدياد الطلب من السياحة الداخلية لقضاء العطلات في أبوظبي ودبي، وساعد في ذلك الجهود التي تقوم بها حكومتنا الرشيدة من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والمهرجانات العالمية.

العقارات والبناء

على صعيد المشاريع السكنية والعقارية أطلقت مجموعة بن حم خلال العام الجاري العديد من المشاريع في الإمارات والمغرب العربي، حيث دشنت المجموعة مشروع «ذا باي ريزيدنس» في جزيرة ياس بأبوظبي على مساحة تصل إلى 14 مليون قدم مربع.

وفي المملكة المغربية الشقيقة تابعت «بن حم» توسيع مشاريعها العقارية والاستثمارية من خلال توقيع اتفاقية تفاهم مع شركة T.G.C.C المغربية، وذلك لإنجاز مشروعها الاستثماري بشارع «محمد السادس في العاصمة المغربية الرباط»، والذي تم إطلاقه قبل عام ويضم مركزاً تجارياً وفندقاً من فئة 5 نجوم.

وقال الشيخ أحمد بن حم: «نجحت قطاعات أعمال المجموعة في تجاوز التحديات الكبيرة التي واجهتها سلسلة التوريد العام الماضي، فيما أسهمت مشاريعها الجديدة وتحسين الخدمات واستراتيجية التنويع في مجالات أعمال جديدة التي تنتهجها في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة».

وتابع بن حم: «إن الأداء المالي المتماسك ومعدلات النمو المستدامة التي نواصل تحقيقها في مجموعة بن حم تعود بصورة أساسية إلى استراتيجية طويلة الأمد تضع العميل في قمة أولوياتنا، وتستلزم منهجية مالية تمتاز بالانضباط والقدرة على التكيف المستمر مع متغيرات الأسواق المحلية والعالمية».

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