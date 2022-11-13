مشاركة محلية وعالمية في معرض المجوهرات بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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يشهد معرض المجوهرات والساعات 2022 النسخة الـ 29، إقبالاً كبيراً في يومه الرابع، إذ توافد عشاق المعدن الأصفر للاستفادة من العروض المميزة التي يقدمها، والتشكيلات الفريدة التي أطلقتها أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية.

نجح المعرض المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض - أدنيك، باستقطاب عشاق المعدن الأصفر، وبريق الألماس، وبياض اللؤلؤ، لاقتناء أروع القطع الفريدة، والاطلاع على أحدث خطوط الموضة المعاصرة في عالم المجوهرات.

وتسجل نسخة هذا العام مشاركة 110 عارضين من كبرى الشركات والعلامات التجارية المحلية والعالمية المتخصصة بتصميم وصناعة الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية، الذين عبروا عن أهمية المعرض ودوره الرائد في منحهم الفرصة لاستعراض مجموعاتهم المميزة.

وفي هذا الصدد قالت لوليا الفردان، المدير العام لمجوهرات الفردان ذات الملكية الفردية: يسعدنا كشف النقاب عن مجموعتنا الحصرية من المجوهرات واللؤلؤ الطبيعي، ومجموعة النور المميزة، التي تم تطويرها تحت إشراف نخبة من كبار الشخصيات الإماراتية المبدعة في هذا المجال، وتعتبر مشاركتنا في معرض المجوهرات والساعات المقام في أبوظبي هي الأولى من نوعها، ونتطلع لتحقيق نتائج مميزة.

ومن جانبه قال ضومط زغيب، مؤسس مجوهرات زغيب اند كو نقدم عبر مشاركتنا في معرض المجوهرات والساعات مجموعة مبتكرة مصممة حديثاً من المجوهرات الفاخرة المصنوعة من الذهب والألماس، ويساهم المعرض في إيصال رسالة العلامة التجارية وقيمها للعملاء، كما نقدم خصومات على كل المجموعات طوال فترة المعرض.

وبدورها قالت غادة حسين الفردان، نائب الرئيس والمدير التنفيذي في الفردان للمجوهرات دبي: تتميز مشاركتنا هذا العام بإطلاق مجموعتنا الحصرية المسماة بـ«الطواش» بمناسبة معرض المجوهرات والساعات 2022، المجموعة مصنوعة من اللؤلؤ الطبيعي الذي يمثل تراثنا العريق، ونحاول من خلال هذا المعرض التأكيد على أن اللؤلؤ الطبيعي متوفر في متاجرنا ويصنع وفقاً لرغبة عملائنا وبما يناسب ميزانياتهم، ونعلن عن إطلاق خصومات خاصة بالمعرض.

ومن ناحيته قال جميل دمشقية، المدير العام في مجوهرات أمواج إن معرض المجوهرات والساعات يلعب دوراً مهماً في تحفيز مسيرة التطور الاقتصادي في الإمارة، إذ يشكل وجهة رائدة لاستقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم للتعرف على أبرز المجموعات التي نقدمها، ما يتيح فرصة للعملاء لاقتناء أبرز القطع التي تلبي احتياجاتهم.

وتحدث رفيف طرابيشي، المدير العام في مجوهرات عبدالله المسعود وأولاده عن مشاركتهم قائلاً: تعتبر شركتنا من أوائل المشاركين في معرض المجوهرات والساعات 2022 المقام في أبوظبي منذ انطلاقه للمرة الأولى، وما يميزنا وجود 15 علامة تعرض منتجاتها تحت اسم علامتنا الرائدة، وفق تصاميم متنوعة وأشكال مختلفة تلائم كل الأذواق، تتميز قطعنا بحرفية التصنيع ودقة التنفيذ.

وصرح أحمد عنيزان، مدير العلاقات العامة لدى مجوهرات سالم الشعيبي قائلاً: نحرص على المشاركة بشكل سنوي في معرض المجوهرات والساعات بصفتنا شركة إماراتية مقرها الأساسي في أبوظبي، المعرض يعد فرصة لاستعراض أكبر عدد من المجموعات من كل مصانعنا للزوار ما يتيح تعدد الخيارات بأسعار متنوعة.

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