المستشار العام لمجموعة الفطيم لـ «البيان»: قانون الشركات العائلية سابقة إماراتية متفردة عالمياً

المصدر: دبي-البيان

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أكد فادي حمادة، المستشار العام لمجموعة الفطيم، ولمجلس الشركات العائلية الخليجي، أن قانون «الشركات العائلية» الاتحادي الخاص بالشركات العائلية رقم (37) لعام 2022، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في أكتوبر الماضي، بمثابة سابقة تشريعية متفردة، لا سابق لها إقليمياً أو عالمياً، حيث يستهدف المساعدة في الحفاظ على مكتسبات القطاع الخاص في الإمارات، وتوفير دعائم الاستقرار له، كي يضطلع بدوره الفاعل في المساهمة في نمو اقتصاد الدولة واستقراره، ويضع لبنة جديدة راسخة في توجه قيادة الدولة نحو اقتصاد ما بعد النفط.

وقال فادي حمادة، في تصريحات لـ «البيان»، إن قيادة الإمارات انبرت بالتصدي للتحديات الكبيرة، التي تواجه الشركات العائلية، ولمساعدتها على الانتقال بين الأجيال بشكل سلس، بعيداً عن الخلافات العائلية، والنزاعات القضائية التي عادة ما تعطل أعمالها، وتهدد استقرارها، وتقوض دعائمها وتضر بالاقتصاد.

عصب حيوي

وأضاف: تعد الشركات العائلية في الدولة، عصباً حيوياً للعمل التجاري والازدهار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي فيها، وتسهم بجزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والنمو الاقتصادي، وكذلك في تشغيل اليد العاملة، ومن مصلحة الاقتصاد الوطني، توفير البنية التشريعية المناسبة لهذه الشركات، لمساعدتها على الاستمرار والانتقال عبر الأجيال. وتشير إحصاءات مجلس الشركات الخليجي، إلى أن نسبة تتجاوز 80 % من الشركات العائلية العاملة في المنطقة، تستعد للانتقال من الجيل الأول «جيل المؤسسين»، إلى الجيل الثاني «جيل الأشقاء»، أو منه إلى الجيل الثالث «أولاد العم».

وتبين الإحصاءات العالمية، أن سبع شركات عائلية، من أصل عشر، تفشل بالوصول إلى الجيل الثاني «الأبناء»، في حين تنجح شركة واحدة فقط من أصل عشر، بالوصول للجيل الثالث «أولاد العم»، وذلك بسبب النزاعات العائلية التي عادة ما تستفحل بين أفراد العائلة، حول أحقية الإدارة والتصرف بالإرث، وعمل أفراد العائلة، وتوزيع الأرباح، وغير ذلك من المسائل الخلافية التي غالباً ما تؤدي إلى نزاعات قضائية بين أفراد العائلة الواحدة، ويصيب الشركة العائلية بشلل إداري، قد يفضي إلى تشرذمها بعد وفاة المؤسس، ويعجل باندثارها.

تحديات

وأوضح أن هذه التحديات العالمية التي تواجه استمرار الشركات العائلية عموماً، تتفاقم في الدولة ومنطقة الخليج، خصوصاً، وهذا يرجع إلى عدد من العوامل، منها: الحداثة النسبية للشطر الأعظم من هذه الشركات، ما زالت في جيلها الأول، وضعف أنظمة الحوكمة فيها، وغياب الوعي لجهة مخاطر تفتت الممتلكات لدى انتقالها بين الأجيال. كما أن ندرة سوابق التوريث الناجحة في المنطقة، الذي يترافق مع غياب السوابق القضائية، والتشريعات الداعمة لاستقرار الشركات العائلية، كان غالباً ما يدفع بملاكها، إما إلى البحث عن حلول تشريعية خارج الدولة، أو إلى ترك أحكام المواريث في قوانين الأحوال الشخصية تأخذ مجراها، ما يترتب على ذلك من توزيع لملكية الشركات العائلية بين الورثة، دون تخطيط مسبق، وتصفيتها الفعلية قبل حلول أوانها.

جذب الاستثمارات

وقال: قبل صدور هذا القانون، كان هناك فراغ تشريعي وتنظيمي على المستوى الاتحادي، لجهة تنظيم حوكمة وملكية الشركات العائلية. وقد انعكس هذا النقص سلباً على واقع الشركات العائلية، حيث بتنا نرى مُلاك عدد كبير من ورثتها، يتنازعون في أروقة محاكم الدولة، بالشكل الذي يضع على المحك حقوقهم، وحقوق العاملين في هذه الشركات، والمتعاملين معها، وشركائها التجاريين والبنوك الممولة لها، والاقتصاد الوطني بشكل عام. لذلك، فإن صدور هذا التشريع المتكامل، لن يعزز فقط من فرص استمرارية هذه الشركات في الإمارات، بل من شأنه أيضاً أن يقوي من موقع الدولة، كجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، ويدفع بشركات عائلية إقليمية وعالمية، إلى نقل مقارها إلى الدولة، للاستفادة من أحكامه.

تشريعات

وقال إن صدور قانون خاص بالشركات العائلية على المستوى الاتحادي اليوم، منبثق من رحم التشريعات القائمة في الدولة، ومكمل لها، ويتسم بسهولة الفهم والتطبيق، ويساعد على استمرار الشركات العائلية كما هي، دون الحاجة لاستحضار كيانات جديدة، تفصل ملكية الرقبة عن ملكية المنفعة. فقد أراد المشرع لهذا القانون، أن يصدر بشكل مستقل عن القوانين الأخرى، ومنها قانون الشركات التجارية الاتحادي لعدد من الأسباب، منها: الطبيعة غير الإجبارية لهذا القانون، والحاجة الملحة للإسراع في إصداره، بسبب الظروف التي يمر بها عدد كبير من الشركات العائلية في الفترة الراهنة، والرغبة بتقديمه كتشريع مستقل، يتوجه بحلول تشريعية نموذجية، تخاطب الشركات العائلية تحديداً، ما يسهم بتوعية الجمهور به، ويسرع في اعتماد الحلول التي أتى بها، وتعميم الفائدة منه.

أهداف

وقال: يسعى القانون الجديد بشكل عام، إلى تحقيق عدة أهدافـ، تخدم مصلحة الشركات العائلية، وتتناسب مع طبيعتها، وتتمثل في: استمرارية الإدارة، رغم تعاقب الأجيال، بحيث لا يؤدي انتقال الشركة من جيل إلى آخر، إلى نشوء نزاعات بين الورثة حول الأحقية في الإدارة، والذي يفضي في أغلب الأحيان إلى شلل إداري، وتعيين حراسة قضائية، وتعطل في اتخاذ القرارات.

وأضاف: كما يسعى القانون إلى توفير حلول تشريعية، تسمح باستمرار الوحدة الاقتصادية للشركة العائلية، رغم انتقال ملكيتها، وتوسع قاعدة ملاكها، بما يقوي من دعائمها، ويمنعها من التشرذم، ويبقي الشركة العائلية في يد العائلة. كما يرمي القانون إلى توفير آلية فعالة وسريعة، وخاصة لحل الخلافات في ما بين أفراد العائلة، وبينهم وبين إدارة الشركة العائلية، وتطمين ملاك الشركة العائلية، إلى أن أي حل قد يتم تبنيه بموجب القانون، لن يكون مخالفاً لأحكام الشريعة.

ويسعى القانون إلى تحقيق أحد الأهداف الأساسية لعدد كبير من الشركات العائلية، والمتمثل في: استمرار ملكيتها دون تشرذم عبر الأجيال، والحفاظ على الوحدة الاقتصادية للعمل العائلي، وأصول الشركة العائلية من الضياع، والإبقاء عليها داخل العائلة الواحدة. فقيّد القانون التنازل عن الحصص أو الأسهم في الشركة العائلية، إلا بين الملاك أنفسهم، ولم يسمح بالتصرف بها لأجنبي عن العائلة، إلا في حالات محددة، وضحها القانون كما يلي:

- لزوج المالك أو أقاربه حتى الدرجة الأولى، وهم الأب والأم والأولاد.

- للغير عن العائلة، بشرط موافقة شركاء يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الشركة.

- البيع للشركة العائلية نفسها، بشرط ألا تتجاوز النسبة 30 % من رأسمالها.

طبيعة اختيارية

وقال إن المشرع ارتأى أن يكون القانون خياراً للشركاء، وليس إجباراً عليهم، لعدة اعتبارات، منها: التمايز الكبير بين الشركات العائلية، واختلافها عن بعضها البعض، من حيث شكل الملكية والجيل والإدارة والنضج والأهداف، والأغراض والتطلعات والقيم، والعلاقة بين أفراد العائلية، وبينهم وبين الإدارة، وغير ذلك من الظروف الموضوعية والشخصية الخاصة بكل شركة. أضف إلى ذلك أنه ليست كل الشركات العائلية راغبة بأن تستمر هذه الشركات عبر الأجيال، وكثير منها يتم تأسيسه لغرض النمو والتوسع، ومن ثم البيع، كما أنه ليست كل الشركات العائلية راغبة بالتوافق على شرط يمنع الشركاء من التصرف بحصصهم فيها للغير، بالشكل الذي ينص عليه هذا القانون. أيضاً هناك عدد من الشركات العائلية، ترى في تحولها إلى شركات مساهمة عامة، يتم تداول أسهمها علناً، شكلاً من أشكال الاستدامة.

تنظيم أوضاع

ويتعين على الشركات العائلية التي تسعى لتنظيم أوضاعها بموجب أحكام القانون الجديد، أن تعدل عقد تأسيسها، أو تنشئ عقد تأسيس جديد، بما يتماشى ويتواءم مع متطلبات القانون. ومن أجل تسهيل ذلك، فقد نص القانون على أن تقوم الوزارة بإعداد عقد تأسيس نموذجي، متطابق مع أحكامه، وقانون الشركات لاطلاع واستخدام الشركات العائلية التي قد تقرر الانضواء تحت مظلته. ويكون للشركات العائلية إدخال التعديلات التي تراها مناسبة على البنود غير الملزمة فيه، بما يتماشى مع واقع ومتطلبات وخصوصية كل شركة عائلية على حدة.

وتشير إحصاءات وزارة الاقتصاد، إلى أن معظم شركات القطاع الخاص، والشركات العائلية في الدولة، تتخذ شكل الشركات المحدودة المسؤولية. وقد اشترط قانون الشركات، ألا يتجاوز عدد الشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية، الخمسين شريكاً. وغالباً ما تصل الشركات العائلية لهذا العدد من الشركاء بسرعة، بحلول الجيل الثالث أو الرابع، وخاصة في منطقتنا العربية. لذلك، سعى قانون الشركات العائلية الاتحادي، إلى رفع الحد القانوني الأعلى لعدد الشركاء فيها، وذلك بغرض السماح للشركات العائلية، وخاصة تلك التي وصلت إلى مرحلة النضج، من الاستفادة من أحكامه، وتطمين تلك التي ما زالت في جيلها الأول والثاني، إلى قدرة القانون على استيعاب نموها، وتوسع قاعدة ملاكها مستقبلاً.

أهداف:

1- يحافظ على مكتسبات القطاع الخاص

2- يساعد على انتقال سلس بين الأجيال

3- يضمن استمرار بقاء الشركات العائلية

4- يحل النزاعات بين الورثة حول أحقية الإدارة

5- يحفظ الوحدة الاقتصادية للعمل العائلي

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