«هاوس أوف ليريا» الإيطالية توسع حضورها في المنطقة انطلاقاً من دبي

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «هاوس أوف ليريا» House of Lyria، الشركة الإيطالية المتخصصة في صناعة الأقمشة الممتازة، عزمها توسيع نطاق حضورها في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتمتع بإمكانات هائلة للنمو. وتستعرض الشركة، البالغ عمرها 20 عاماً، والتي تقوم بتوريد أقمشتها إلى علامات تجارية عالمية في مجال الأزياء، منتجاتها في داون تاون ديزاين في دبي.

وبهذه المناسبة، قال «ريكاردو بروني»، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «هاوس أوف ليريا»: «هذه هي المشاركة الأولى لنا في الحدث، ونسعى إلى الاستفادة من هذه المنصة في عرض منتجاتنا من الأقمشة في هذه السوق، وعقد شراكات تجارية جديدة. إننا نشهد طلباً عالياً على منتجاتنا في هذه المنطقة، لا سيما ضمن قطاع الديكور الداخلي. ونقوم بتصدير الأقمشة لجميع العلامات التجارية العالمية حول العالم. وتشهد شركتنا حالياً نمواً بنسبة 15 % سنوياً، فيما يبلغ حجم إيراداتنا السنوية 25 مليون يورو».

وتتخصص شركة «هاوف أوف ليريا»، في مجال إنتاج الأقمشة الفاخرة التي تمزج بين التقاليد الإيطالية الأصيلة، والتجارب العاطفية لابتكار مواد تتمتع بشخصية فريدة بالكامل. وتتعاون «ليريا»، لأكثر من 20 عاماً، مع أبرز المصممين ودور الأزياء حول العالم، عبر كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وآسيا. ودخلت «ليريا» عالم الديكور الداخلي في عام 2021، من خلال إطلاق تشكيلتها الخاصة من الوسائد وأغطية الأرائك، وابتكار أقمشة للمساكن الخاصة واليخوت، وفنادق البوتيك، وغيرها من المشاريع التجارية لنخبة من أبرز المهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي الرائدين حول العالم. كما تقوم الشركة أيضاً بابتكار أثاث مُصمم حسب الطلب، وتجديد الأثاث القديم بأقمشة جديدة بالكامل.

وأضاف «ريكاردو بروني»: «نحن سعداء بالمشاركة في فعاليات أسبوع دبي للتصميم في دبي. حيث تأتي هذه الخطوة في سياق التزامنا بتوفير تجارب فريدة من نوعها، لتحسين المساحات الداخلية للمنازل والفنادق والمشاريع التجارية الراقية، التي تولي اهتماماً بالغاً بأدق التفاصيل، كما تعكس أيضاً رؤيتنا الطموحة بترسيخ وجودنا في دولة الإمارات، بهدف تلبية الطلب المتزايد على منتجات الديكور الداخلي في المنطقة، وإتاحة خيارات واسعة ومتنوعة، تساعد العملاء على تحسين أسلوب حياتهم، من خلال توفير منتجات ديكور تواكب شغفهم».

جدير بالذكر، أن المقر الرئيس للشركة، يقع في مدينة توسكان في براتو، التي تمثل قلب صناعة الأنسجة في إيطاليا.

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