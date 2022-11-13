قمة الشحن العالمية تنطلق اليوم في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف مجموعة «دي بي ورلد»، المزود الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، اليوم، «قمة الشحن العالمية» في دبي، وتستمر أربعة أيام؛ حيث تسعى إلى استشراف حلول جديدة لمشاكل سلاسل التوريد.

يشارك في القمة عدد من الخبراء من «طيران الإمارات» وشركات شحن رائدة في العالم، من أجل تبادل المعلومات وتعزيز علاقاتهم لعلاج المشاكل التي تعاني منها سلاسل التوريد عالمياً. وتهدف القمة إلى المساهمة في بناء الروابط بين ألمع العقول في سلاسل التوريد الدولية، وتأتي في وقت يقع على عاتق قطاع الخدمات اللوجستية إيجاد حلول للتحديات المعقدة التي تواجه التجارة العالمية، وتتطلب أساسيات التجارة، ومنها القدرة على نقل جميع أنواع البضائع إلى جميع الأماكن وأفضل المعلومات والبيانات حول مجموعة من الموضوعات بداية من الطقس حتى آخر الأحداث الجيوسياسية.

وتناقش القمة قضايا متعددة منها: «معلومات أفضل تبني تواصلاً أفضل»، و«كيفية معالجة عدد من أكبر التحديات والفرص»، و«إدارة الوضع الطبيعي الجديد - بناء مرونة في سلسلة التوريد ما بعد كوفيد»، و«تسريع التجارة من خلال تمويل التجارة الرقمية».

وتقدم «دي بي ورلد» خدماتها اللوجستية عبر شبكة عالمية مترابطة تضم 295 وحدةً تجاريةً في 78 بلداً عبر ست قارات ما يعكس حضورها البارز في كل من الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة والأسواق المتطورة على حدٍ سواء.

وتعرض «دي بي ورلد» خلال أيام القمة منتجاتها التكنولوجية التي تساعد في تسهيل جميع جوانب التجارة العالمية، وتوفير فهم أفضل لكيفية بناء سلاسل توريد أكثر استدامة، إلى جانب تعريف الحضور على مزايا «تحالف الشحن الرقمي» من «دي بي ورلد»، الذي يضم نحو 4000 عضو حول العالم.

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