جوائز عالمية تعزز ميناء راشد وجهة للرحلات السياحية

المصدر: دبي - البيان

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فاز ميناء راشد بجائزتين عالميتين هما: «ميناء الرحلات البحرية الرائد في الشرق الأوسط»، و«ميناء الرحلات البحرية الرائد في العالم»، وذلك خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز السفر العالمية 2022. وبذلك يعزز ميناء راشد مكانته وجهة مفضلة لخطوط الرحلات السياحية البحرية حول العالم من خلال إمكاناته المبتكرة ومساهمته في تعزيز تحول دبي من مجرد ميناء محلي لتجارة البضائع المنقولة التقليدية عبر السفن الخشبية، إلى مركز عالمي رائد لقطاع الخدمات البحرية.

وقال حمزة مصطفى، المدير التنفيذي للعمليات في «بي آند أو ماريناز» التابعة لمجموعة «دي بي ورلد»: عززت البنية التحتية المتطورة لميناء راشد والمرافق الحديثة المخصصة للمسافرين ومحطة الركاب مكانة دبي باعتبارها مركزاً عالمياً للسياحة، وبوابة رئيسة لخطوط الرحلات السياحية البحرية الإقليمية والعالمية. وقد أثبتنا ريادتنا في قطاع السياحة البحرية في دبي مرة جديدة من خلال حصولنا على هذه الجوائز. ولن نكتفي بهذا الإنجاز، بل سنسعى دوماً إلى ابتكار أساليب جديدة لتحسين جودة خدماتنا، ووضع استراتيجيات جديدة لتعزيز نمو أعمال شركائنا. وساهم ميناء راشد في جعل دبي مركزاً للتجارة العالمية، وأصبح هذا المشروع الطموح أحد الركائز الاقتصادية الرئيسة لدبي ونموذجاً لتعاظم الإنجازات بفكر مؤسس ورؤية قائد جعلا من الميناء قصة متجددة للنجاح.

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