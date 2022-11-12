تغيير الهوية التجارية لمراكز «فاست فيت» إلى «الفطيم أوتو سنترز»

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أعلنت مجموعة الفطيم للسيارات عن تغيير الهوية التجارية لجميع مراكز فاست فيت إلى الفطيم أوتو سنترز، العلامة التابعة للمجموعة والمتخصصة بتقديم الخدمة والصيانة لجميع علامات السيارات في الإمارات.

ويتزامن تغيير الهوية مع إعلان المجموعة عن خمسة مراكز جديدة في جميع أنحاء الدولة، وإطلاق خدمة الصيانة المتنقلة، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمات وتعزيز راحة الزبائن، بالانسجام مع منهجية الفطيم التي تركز على عملائها بالدرجة الأولى.

وتهدف الفطيم أوتو سنترز إلى تقديم تجربة لا تضاهى للعملاء من خلال توفير الخدمات والمنتجات الخاصة بصيانة المركبات من مختلف العلامات والطرازات. وتحرص عروض العلامة على ضمان ثقة الزبائن وراحتهم والحفاظ على سلامتهم، حيث تتضمن باقة واسعة من خدمات السيارات الموثوقة وميسورة التكلفة، بما فيها تركيب إطارات جديدة وموازنة ومحاذاة العجلات وصيانة البطاريات والمكابح ومنتجات العناية بالسيارات وإعادة شحن وتعبئة غاز مكيف السيارة وتظليل زجاج السيارات وتنظيفها بالكامل، إضافة إلى بيع مستلزماتها، وغيرها من الخدمات.

كما تعتزم الفطيم أوتو سنترز تعزيز نمو أعمالها بمعدل 70 % من خلال افتتاح عشرة مراكز جديدة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري وعام 2023. وتشمل القائمة مركزين في مجمع دبي للاستثمار وعجمان، تم افتتاحهما في سبتمبر 2022، مع افتتاح مركز واحة دبي للسيليكون في ديسمبر الجاري، ومركزين في دبي فستيفال سيتي ودلما مول في أبوظبي خلال عام 2023، ما يرفع عدد المركبات المستفيدة من خدمات العلامة من 44 ألفاً إلى 75 ألف مركبة بحلول نهاية العام المقبل.

وتخطط الفطيم أوتور سنترز إلى افتتاح 25 مركزاً جديداً بحلول نهاية 2023، مع إطلاق خدمة صيانة متنقلة ومتطورة مزودة بأحدث التجهيزات، وتتضمن إرسال شاحنات الخدمة والصيانة إلى منزل الزبائن أو مكان عملهم، حيث تتولى تغيير زيت السيارة وصيانة الإطارات والبطاريات ومكيفات الهواء، ما يضمن تجربة خدمات عصرية وفق أعلى مستويات الراحة.

وقال ديفيد مكنمارا، مدير خدمات ما بعد البيع من المستوى الثاني في مجموعة الفطيم للسيارات: يقترن اسم علامة الفطيم مع أعلى مستويات الجودة وخدمة الزبائن في جميع أنحاء الإمارات، لذا يسرنا تغيير الهوية التجارية لمراكز فاست فيت لتحمل اسم الفطيم أوتو سنترز في جميع أنحاء المنطقة.

وتتمحور القيم الأساسية لعلامة الفطيم أوتو سنترز على الثقة والراحة والتكلفة الميسورة، مع سعيها لتزويد الزبائن بأفضل تجربة وتعامل ممكنين، وتقديم خدمات الصيانة للسيارات من مختلف العلامات والطرازات. ونسعى للاستفادة من ريادة علامة الفطيم وتركيزها على الزبائن، لنواصل توسيع عروضنا وتنويعها وإضافة مراكز جديدة، مع إطلاق خدمة الصيانة المتنقلة لنضمن تلبية جميع احتياجات عملائنا.

وانطلاقاً من سعيها لمواكبة الابتكار الرقمي والنمو والتطور الذي تشهده مجموعة الفطيم للسيارات، أطلقت الفطيم أوتو سنترز موقعاً إلكترونياً جديداً للتجارة الإلكترونية في يونيو عام 2022، والذي يتيح للعملاء إمكانية شراء وحجز باقة واسعة من الخدمات عبر الإنترنت، بما في ذلك تركيب وصيانة الإطارات في المنزل أو مكان العمل (عن طريق مركبات الصيانة المتنقلة) أو في أحد مراكز الفطيم أوتو سنترز.

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