الرؤساء التنفيذيون في الإمارات أكثر تفاؤلاً بشأن مستقبل الأعمال

المصدر: دبي - البيان

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أكد تقرير آفاق وتوقعات الرؤساء التنفيذيين أن الرؤساء التنفيذيين في الإمارات في وضع أفضل مقارنة بنظرائهم العالميين على صعيد الاستجابة للأزمة الاقتصادية، حيث عمد 68 % من قادة الأعمال المحليين إلى تنويع أعمالهم مقارنة بنحو 32 % فقط من الرؤساء التنفيذيين العالميين ما يجعلهم يتقدمون على نظرائهم حول العالم وشمل التقريرالصادر عن «كي بي أم جي» آراء 1325 رئيساً تنفيذياً عبر 43 دولة بما في ذلك 25 من الإمارات.

ولا يزال الرؤساء التنفيذيون في الإمارات وفقاً للتقرير؛ متفائلين بشأن آفاق أعمالهم ويتوقع 60 % زيادة أرباحهم بين 2.5 إلى 4.5 % سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة وهو ما يزيد على ضعف عدد الرؤساء التنفيذيين في العالم.

وتصدرت الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أولويات الحكومات؛ حيث أعرب أكثر من ثلثي الرؤساء التنفيذيين، في الإمارات، وعلى مستوى العالم، عن متطلبات من أصحاب المصلحة بشأن زيادة التقارير والشفافية في المستقبل. يأتي ذلك في أعقاب الاستثمارات الضخمة لدولة الإمارات في مجالات الاقتصاد الأخضر على مدى السنوات العشر الماضية، تماشياً مع التزامها تجاه الوصول إلى صافي صفر للانبعاثات الكربونية بحلول 2050 وتعد الإمارات أول دولة خليجية تنتهج هذه الرؤية وفي 2023، تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرون لتغير المناخ COP28.

وأكد تقرير آفاق وتوقعات الرؤساء التنفيذيين 2022 جاهزية الدولة لتحقيق نمو غير مسبوق، مدعوم بقوة عاملة متنوعة وقدرات رقمية محسنة نتيجة لتحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وسلاسل التوريد المتنوعة.

وتأتي النظرة التفاؤلية والإيجابية في الوقت الذي تتوقع فيه الغالبية العظمى من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الاستطلاع حول العالم حدوث ركود في الأشهر الـ 12 المقبلة، حيث توقع 86 % حدوث تباطؤ اقتصادي.

ووفقاً للتقرير، أكدت الغالبية العظمى (96 %) من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات وجود استراتيجية رقمية قوية، والتي كانت أعلى بكثير من الرقم العالمي البالغ 72 %.وقال 92 % من المشاركين في الإمارات إن مؤسساتهم مستعدة جيداً للهجوم الإلكتروني، مقارنة بنحو 56 % من الرؤساء التنفيذيين العالميين. كما برزت الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كأولوية رئيسية.

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